Ishockeylandslaget er verdens første klimanøytrale landslag

Ishockeylandslaget får skryt for å ta klimaendringer på alvor ved å redusere utslipp og kjøpe klimakvoter. Det er sentrale årsaker til at FN nå har sertifisert landslaget som klimanøytral.

– Vi er glade for at ledende sportsorganisasjoner som det norske ishockeylandslaget viser vei i klimakampen. Deres eksempel er viktig for å oppfordre andre til å ta grep, inkludert deres leverandører, partnere og supportere, sier Niclas Svenningsen i FNs klimakonvensjonssekretariat i en pressemelding.

Klimatiltakene til landslaget går deriblant ut på å ha kortest mulig avstand mellom hotell og kamparena, bruk av offentlig transport, kildesortering og bruke hoteller som har gode rutiner for å være bærekraftige.

– Vi har vært opptatt av å gjøre sporten mer bærekraftig og være et positivt eksempel for alle menneskene vi møter og samhandler med. Nå står vi fram i kampen mot klimaendringer, og det føles godt som et ishockeylandslag, sier generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund.

Ishockeylandslaget blir del av programmet «Climate Neutral Now», som ble lansert i 2015 som et resultat av FNs klimakonvensjon. Prosjektet går ut på å redusere klimagassutslippene så mye som mulig.

I oktober 2017 ble Arendal den første kommunen i verden som ble del av prosjektet.

