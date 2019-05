Hjelmseth fra bunnstrid i Toppserien til medaljejakt i VM

NTB Sport

– Jeg har ikke spilt for mange bunnlag, så det er en ny opplevelse. Men jeg har en god treningshverdag og får jo veldig god trening i kampene, sier 39-åringen til NTB.

Arbeidsløs er hun virkelig ikke, slik hun nesten kunne oppleve i Stabæks storhetstid. Dagen før VM-uttaket slapp hun inn fire mål mot LSK Kvinner. Alle målene ble scoret av spillere i VM-troppen: Elise Thorsnes (2), Guro Reiten og Therese Sessy Åsland. 0-4-tapet sendte Stabæk ned på jumboplass med ett poeng og 1-13 i målscore.

Det hindret ikke at landslagssjef Martin Sjögren ved uttaket gjorde det klinkende klart at Hjelmseth er hans førstevalg.

– Ingrid er ekstremt viktig for vårt unge lag og er en absolutt nøkkelspiller om vi skal lykkes, sa han og gjorde dermed LSK-keeper Cecilie Fiskerstrand til reserve selv om han så langt i 2019 har latt dem stå annenhver kamp.

– Cecilie er rede til å stå dersom noe skulle skje med Ingrid. Hun er en naturlig nummer to, sa han.

Utfordring

Hjelmseth er tilfreds med landslagets utvikling.

– Vi har sinnssyk tro på hverandre, og vi vil hverandre godt. Det er et kjempesterkt lag som reiser til Frankrike med masse selvtillit og tro på oss selv, sier hun.

I klubblaget har det gått tyngre.

– Det er en mental utfordring, men jeg synes vi i Stabæk er flinke til det. Vi prøver å nullstille og ta med oss de positive tegnene og framskrittene vi gjør. Nå er det noen kamper til før VM-pausen, og heldigvis er over halvparten av sesongen igjen når VM er ferdig.

I helgen er det toppkamp i kvinnenes eliteserie mellom et LSK-lag med åtte VM-uttatte spillere og et Vålerenga med ingen, der vinneren har god utsikt til å være på tabelltopp gjennom VM-pausen.

Stabæk tar imot Røa til en annen naboduell der det for det tidligere så seiersvante hjemmelagets del handler om å skrape sammen poeng nok til å løfte laget fra jumboplassen.

Revansj for 2017

Hjelmseth har spilt 131 landskamper og deltatt i så mange sluttspill at hun har kommet ut av tellingen, men hun har også i landslagsdrakt opplevd bølgedaler, ikke minst i forrige EM da Norge ble feid rett ut med tre strake tap.

– Vi som var med på det vet hvor kjipt det var, og vi er veldig lystne på å komme bedre ut av det denne gang. Vi lærte veldig mye av det, både som lag og enkeltmennesker. Fotballmessig så vi hva som kreves for å ha sjanse i et mesterskap, for nivået er enormt høyt enten det er EM eller VM. Man må være på topp i hver eneste kamp for å henge med, sier hun.

– Nå har jeg litt av den følelsen jeg har hatt før mesterskap der vi har gjort det godt. Jeg føler at vi er godt rustet. Det er en sammensveiset gjeng der alle er klare og skikkelig innstilt på å revansjere mesterskapet for to år siden.

Hjelmseth har medaljer fra EM i 2005, 2009 og 2013. I sommer er drømmen å få VM-medalje, og berge Stabæk fra nedrykk.

