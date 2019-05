Cech gir ut sang med musikklegende

NTB Sport

36-åringen har hatt en fantastisk karriere, og har spilt i både Chelsea og Arsenal. Etter sesongen legger han hanskene på hylla. Det markerer han på et spesielt vis.

Tsjekkeren er svært så musikkinteressert, og nå gir han ut en sang for å markere at karrieren er over. Låten skal hete «Thats Football».

Det bekrefter keeperen selv på Twitter.

– Se opp Ed Sheeran, Stormzy og resten. Det er en ny artist i byen, skriver han humoristisk.

Cech er en habil trommeslager, og han har ikke fått med seg hvem som helst på laget. Queen-legenden Roger Taylor er nemlig med på å lage sangen.

Singelen gis også ut for å samle inn penger til veldedighetsorganisasjonen Willow Foundation, skriver BBC.

Queen, der Roger Taylor var trommeslager, regnes som et av rockehistoriens største band. De solgte millioner av plater, ledet av den ikoniske vokalisten Freddie Mercury.

