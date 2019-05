Xavi legger opp etter sesongen

NTB Sport

39-åringen, som spiller for Al Sadd i Qatar, vant åtte La Liga-titler og fire mesterligatrofeer i sin Barcelona-karriere. Midtbaneeleganten var også svært viktig i Spanias VM-triumf i 2010 og da landet tok EM-gull i 2008 og 2012. Nå vil han satse på en framtid som trener.

– Det har vært et privilegium å spille fotball til jeg ble 39 år. Denne sesongen blir min siste som spiller, men jeg håper framtiden byr på sjansen til å være trener, sier Xavi.

Han er den spilleren som står med flest kamper for Barcelona med 767. Han debuterte for katalanerne under Louis van Gaal. Xavi scoret 85 mål og vant hele 25 titler med klubben fra 1998 til 2015.

Da forlot han Barcelona til fordel for Al Sadd på en treårskontrakt.

– I løpet av de fire neste ukene vil jeg knyte på meg skoene og spille de siste kampene av en uforglemmelig reise som varte i 21 år og har tatt meg overalt i verden, sa han.

Xavi fikk også 133 landskamper for Spania. Der scoret han 13 mål.

