Superspissene storspilte da Arsenal snudde og vant mot Valencia

Dermed har Arsenal et glimrende utgangspunkt før returen i Spania om en uke.

Det kan de takke stjerneduoen Lacazette og Aubameyang for. Etter en tung start og baklengsmål, satte først Lacazette inn to mål før pause, før spisspartneren økte til 3-1 på overtid.

Utgangspunktet før returen er nå enkelt: Valencia må score minst to mål dersom de skal snyte Arsenal for en plass i finalen som spilles i Baku i Aserbajdsjan i slutten av mai.

Blir det finale for Arsenal har deres manager Unai Emery en mulighet til å pynte ytterligere på en allerede utrolig rekke. Han har vunnet turneringen hele tre ganger tidligere. Det skjedde på rekke og rad med Sevilla mellom 2014 og 2016.

Valencia-press

Det var de spanske gjestene som startet klart best i London. Etter ni minutter fikk de en gigantisk sjanse. Et frispark fant Rodrigo og spissen slo ballen inn foran mål. Der var forsvarsspiller Ezequiel Garay og avsluttet over fra bare tre meter.

Etter en forrykende åpning fikk Valencia uttelling. Et innlegg fant nok en gang Rodrigo som headet ballen på tvers av Arsenal-feltet. Inne foran mål kriget Mouctar Diakhaby inn 1-0 og et viktig bortemål for spanjolene.

Fem minutter senere fikk Dani Parejo en god mulighet til å doble ledelsen, men skuddet fra cirka 20 meter ble flott reddet av Arsenal-keeper Petr Cech.

Så våknet Arsenal. Etter 18 minutter kombinerte lagets to stjernespisser Lacazette og Aubameyang flott. Angrepet endte med at førstnevnte kunne trille inn utligningen, noe mot spillets gang.

Åtte minutter senere smalt det igjen fra franskmannen. Et innlegg ble slått inn fra venstre og fant en ledig Lacazette. Keeper var på headingen, men ballen snek seg forbi streken til hjemmelagets store glede.

Og 2-1 kunne blitt til 3-1 etter en drøy halvtime. Granit Xhaka, som assisterte på 2-1-målet, fant Aubameyang i feltet. Spissens avslutning fra god posisjon gikk like over.

Enorme sjanser

Også etter pause startet Valencia friskt. Gjestene spilte god fotball og skapte flere farligheter.

Etter en drøy time var tomålsscorer Lacazette nære å score hat trick. Igjen gjorde Aubameyang glimrende forarbeid. Han la inn til Lacazette som feilberegnet avslutningen totalt.

Fire minutter senere var det utrolig at franskmannen ikke satte inn sitt tredje for kvelden. Lacazette fikk to muligheter, men først reddet Valencia-keeper Neto, deretter fikk en forsvarsspiller kastet seg inn og blokkert. Arsenal-spissen fortvilte.

Så var det Valencias tur til å skape en god mulighet. Parejo fant innbytter Kévin Gameiro, men Petr Cech kom seg raskt ut og reddet. Samme Gameiro var nære ti minutter før slutt da han trikset seg fri i feltet og banket ballen over målet.

På overtid sørget i stedet hjemmelaget for at de har et glimrende utgangspunkt før den andre semifinalekampen. Aubameyang sto fri på bakre stolpe og satte inn 3-1.

I finalen venter vinneren av Eintracht Frankfurt og Chelsea. Engelskmennene har et godt utgangspunkt etter 1-1 i Tyskland torsdag.

