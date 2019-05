Sjögrens VM-tropp uten overraskelser

NTB Sport

– Det er alltid slik at ganske mange er enkle å plukke ut, og så er det de siste plassene som gir problemer. Denne gang var det stopperposisjon og tredjekeeper vi hadde ganske lange diskusjoner om, sa landslagssjefen til NTB etter å ha presentert sine 23 utvalgte.

– Vi har noen riktig store talenter i J19-landslaget, og tidlig hadde vi en diskusjon om dem, men vi valgte å la dem være. Det kunne vært en overraskelse, eller joker, eller bombe om man vil, men vi har en veldig god gruppe. Vi kjenner spillerne godt, og de kjenner hverandre, og jeg tror det skaper en trygghet.

Han tok ut en tropp med åtte LSK-spillere, tre fra Sandviken, to hver fra Arna-Bjørnar og Kolbotn, en fra Stabæk og sju fra utenlandske klubber.

Skuffede stoppere

Av de 24 spillerne som har vært på banen i årets seks offisielle landskamper kom 21 med i VM-troppen. Unntakene var Ina Gausdal, Kristine Leine og Heidi Ellingsen.

– De to førstnevnte hadde vi diskusjoner om. Ine har slitt med skade og er så vidt tilbake på banen, men hun var med lenge i diskusjonen. Kristine var også med en stund, sa han om stopperne som havnet utenfor da han landet på å ta med bare tre rene midtstoppere til VM.

En årsak til det er at Elise Thorsnes ble skadefri i tide og kom med i troppen som en av to uten spilletid på landslaget i 2019. Tredjekeeper Oda Bogstad er den andre.

– For Elise handlet alt om at hun måtte bli frisk og spille kontinuerlig i klubben. Hun har erfaring, og hun kan spille i forskjellige posisjoner. Hun er uttatt som spiss, men er brukt en del som stopper i LSK og kan spille der. Det bidro til at vi bare tok ut tre stoppere, forklarte Sjögren.

Overskudd

I vinter var ganske mange av hans spillere ute med skader, men inn mot VM har alle frisknet til, og de fleste av dem spiller for fullt.

– Det ser ganske lyst ut. Ingen av de 23 sliter med noen skader. For noen kan skadeperioden ha en viss positiv effekt ved at de normalt ville vært ganske slitne i slutten av en lang sesong, men at de nå kanskje har et overskudd i stedet, sa Sjögren til NTB.

Maria Thorisdottir (Chelsea) og Kristine Minde (Wolfsburg) har derimot underskudd på spilletid i den grad at det kan gi grunn til bekymring.

– Jeg pratet med dem for noen dager siden, og de kjenner seg egentlig veldig bra. De har en god treningshverdag og har prestert godt for oss når de har vært med, men det er ikke helt optimalt at de ikke spiller mer, sier landslagssjefen, som alt i alt er godt fornøyd med inngangen til et mesterskap der EM-fiaskoen fra 2017 skal revansjeres.

– Siden forrige sluttspill synes jeg vi er blitt bedre og bedre hele tiden, og gruppen er enormt sterk. Alle vet hva som forventes og hva det innebærer å være med på det vi driver med. Selv om en del er mesterskapsdebutanter så vet alle hvordan vi jobber, og det gir en trygghet som er en stor fordel for oss.

