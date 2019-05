Reiten er klar til å ta sjefens utfordring

NTB Sport

– Guro har vært totalt dominerende i toppserien en tid og bøtter fortsatt inn mål. Ti scoringer i år er enormt bra. Hun har vært god for oss også, selv om vi venter på at hun skal komme ytterligere et hakk opp internasjonalt. Det tror jeg vi får se i sommer, sa han.

– Den tar jeg. Jeg er jo enig med ham, sier LSK-stjernen med 36 landskamper og 5 mål til NTB.

– Jeg har gjort det veldig bra i serien i noen år, men har kanskje ikke lykkes like bra internasjonalt. Som fotballspiller er jo det neste steg. Det er noe jeg har jobbet veldig med, og som jeg ønsker å lykkes med. Jeg håper at det kommer.

Herjer

Nå er det antakelig for mye forlangt at hun skal herje like mye med rivalene i et VM-sluttspill som hun gjør med LSKs motstandere i hjemlig serie.

– Jeg tror nok ikke det kommer til å skje på samme måte, men å bidra mer enn jeg har gjort, det kan jeg. Noen kamper har vært bra, ofte har det kanskje ikke vært like bra. Jeg ønsker å bidra med mål og assist og sette opp medspillerne. Det vet jeg at jeg kan klare uansett nivå, sier hun.

Hun var mesterskapsdebutant i EM for to år siden, men fikk bare en kamp fra start og spilte bare 106 minutter til sammen før Norge reiste hjem uten poeng eller scoring i gruppespillet.

– Det var mitt eneste mesterskap til nå, og det var ingen artig opplevelse, men erfaringen og læringen vi fikk med oss er unik. Jeg tror det gjør at vi står sterkere nå, sier hun.

VM neste

– Nå har vi en tropp uten overraskelser, der alle har vært mye inne på samlinger og kjenner hverandre godt. Vi har en god del erfaring i troppen, og jeg håper virkelig at vi greier å vise oss fram i VM, fortsetter LSK-profilen.

20. mai samles VM-troppen for siste oppkjøring.

Norge innleder VM med kamp mot Nigeria 8. juni, mens Frankrike og Sør-Korea venter i de to siste gruppekampene 12. og 17. juni.

Meningen er at gruppespillet denne gang bare skal være begynnelsen.

(©NTB)