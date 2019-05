RBK vurderte PFU-klage mot Eurosport etter Ingebrigtsen-uttalelse

NTB Sport

Trond Alstad, som er RBKs direktør for samfunnskontakt, sier til Medier24 at de vil vurdere dette på nytt om det dukker opp lignende tilfeller som det som skjedde etter RBKs 0-3-tap for Molde søndag.

Kåre Ingebrigtsen er ekspertkommentator for Eurosport, men samtidig nylig avsatt RBK-trener. Søndag langet han ut mot ledelsen i klubben for ikke å ta grep om den miserable tabellsituasjonen etter tre tap og to uavgjorte så langt i sesongen.

Alstad sier at klubben innhentet det han kaller tung pressefaglig ekspertise i vurderingen av en PFU-sak, men falt til slutt ned på ikke å gjøre det.

– Vi er ganske sikre på at vi kunne ha gjort det, sier han.

Discovery, som driver Eurosport, har beklaget hendelsen og iverksatt tiltak for at noe lignende ikke skal skje igjen.

