Norges hårete mål for fotball-VM er medalje

Det ble bestemt allerede i januar, av spillere og ledere i fellesskap.

– Vi gjorde den prosessen under La Manga-leiren. Vi vet at det er et veldig ambisiøst mål. Vi må treffe på alt og ha litt tur i tillegg, men gruppen har kommet langt, og alle våre planer går ut på at vi skal være i Frankrike lenge, sier landslagssjef Martin Sjögren til NTB.

For to år siden reiste Norge til EM uten en resultatmålsetning. Etter tre kamper reiste laget hjem igjen uten å ha scoret eller tatt poeng.

– Det var noen diskusjoner fram og tilbake, men vi var enige om at vi ønsket å ha et hårete mål. Det er litt som Petter Stordalen sier, at du må tørre å sette mål som du kanskje ikke når også, ikke bare mål du er sikker på å nå, for da strekker man seg kanskje ikke det lille ekstra, sier Ingrid Hjelmseth til NTB.

Den 39-årige målvakten har flere EM-medaljer, sist sølv fra 2013, og hun vil iallfall sikte mot Norges første VM-medalje siden gullet i 1995.

– Vi håper at vi har satt et mål som gjør at vi alle strekker oss litt ekstra i hverdagen gjennom hele forsesongen så vi er enda bedre fotballspillere når VM starter.

Ganske enige

Mesterskapsdebutanten Ingrid Syrstad Engen var med på å utforme målsetningen.

– Den er offensiv, men det tenker jeg at den må være. Det er ingen vits i å holde igjen når det gjelder det. Vi har vist at vi på vårt beste kan slå de beste. Det gjelder å være i form og prestere i alle kamper, sier hun.

Guro Reiten er også glad for å ha noe å strekke seg etter.

– Vi var egentlig ganske enige. Vi ville ha noe som motiverte oss og inspirerte oss, men som samtidig er mulig. Vi er i en tøff gruppe, men målet er selvfølgelig å gå videre. Deretter er det en kamp, en kamp, en kamp. Med litt flaks og marginer kan alt skje, sier hun til NTB.

For et land som ikke har vunnet en cupkamp i globale turneringer (VM og OL) siden 2007 er det selvsagt friskt med et mål som krever minst tre seirer etter gruppespillet. For spillerne var det viktig med et mer konkret mål enn sist.

Funket ikke

– Da var det litt «ta en kamp av gangen». Det kan fungere det også, men for oss gjorde det ikke det. Vi ønsket et mye tydeligere resultatmål, noe å strekke oss etter, sier Hjelmseth.

– Det er lettere å sette et slikt mål nå, etter at vi har jobbet sammen en lang periode. Det var vanskelig å gjøre det i 2017, selv om vi hadde mål for selve spillet. Nå er det en naturlig del av arbeidet. Vi er blitt bedre og bedre siden forrige mesterskap, og nå er gruppen enormt sterk, sier Sjögren, som er klar på at både han, spillerne og støtteapparatet lærte masse av EM-fiaskoen.

– Vi har vært med når det blåser som mest, for det gjorde det faktisk. Vi fant ut av det og kom tilbake på en god måte. Det gir trygghet. Selv om VM er større, vet vi hva som venter.

Norge har vært i semifinale i fire av sju tidligere VM. Det ble sølv i 1991, gull i 1995, 4.-plass i 1999 og 2007.

