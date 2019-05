Berit Kjøll utfordrer Mollekleiv som NIF-president, Tvedt fortsatt i tenkeboksen

NTB Sport

I slutten av mars innstilte valgkomiteen i NIF enstemmig Sven Mollekleiv som ny idrettspresident etter Tom Tvedt, som har sittet i fire år.

Kjøll var en av seks kandidater som kjempet om nominasjonen. Både hun, Tvedt og de tre andre tapte for Sven Mollekleiv, og Kjøll var i utgangspunktet ikke innstilt på å bidra til kampvotering om presidentvervet.

Men nå har Kjøll snudd og bestemt seg for å ta opp kampen på idrettstinget i slutten av måneden etter at flere særforbund har bedt henne stille.

Håndballen vil ha Kjøll

Det er særlig støtten fra Norges Håndballforbund som har fått Kjøll til å bestemme seg for å kjempe om presidenttittelen.

– Det er en ære å bli spurt om å stille til valg som idrettspresident. Jeg har hele tiden hatt lyst til å bidra, og tror jeg kan gjøre en forskjell. Jeg opplevde prosessen med valgkomiteen som ryddig. Da de innstilte på Molleklev, la jeg saken til side – men jeg er siden det kontaktet av forskjellige miljøer innen idretten, med håndballforbundet i spissen. Da de spurte første gang, trengte jeg ikke lang betenkningstid. Motivasjonen er ikke noe mindre nå, sier Kjøll i en pressemelding fra Norges Håndballforbund.

Tre kandidater?

Når idrettsforbundet samler seg til ting på Lillehammer 24. mai kan det dermed være tre kandidater som kjemper om å bli norsk idretts øverste leder.

Tom Tvedt, som ble valgt for fire år siden, har i sin periode fått mye kritikk for måten han har ledet idretten på. Men han kastet ikke kortene til tross for valgkomiteens enstemmige innstilling.

Tvedt sier han synes det er bra at det kommer flere kandidater. Han har ennå ikke konkludert rundt sin egen stilling og om han fortsatt vil kjempe for gjenvalg på tinget.

– Jeg skal avklare dette relativt raskt, sier Tvedt til NTB, uten å tidfeste det noe nærmere.

Han har ingen kommentar til at det er Norges Håndballforbund som nå legger sin tyngde bak Kjøll, et forbund som aktivt støttet Tvedt for fire år siden.

– Demokratiet virker

Også Sven Mollekleiv bedyrer at han synes det er bra at det kommer flere kandidater.

– Det tar jeg til etterretning. Vi har vært seks kandidater, og valgkomiteen har gjort sin grundige vurdering og kommet med sin enstemmige innstilling. Så står hver kandidat fritt i den videre prosessen, og så er det idrettsdemokratiet som bestemmer til slutt, sier Mollekleiv i en kommentar til NTB.

