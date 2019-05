Samtlige eliteserielag videre i cupen

NTB Sport

Av de 11 eliteserielagene som har vært i aksjon til nå, tok alle seg videre til 2. runde med borteseier onsdag. Mange møtte 4.-divisjonsmotstand, og totalt vant eliteserielagene med 48-5 i målforskjell.

Den største bomben kom nok i Larvik, der Fram Larvik slo ut 1.-divisjonslaget Start. Henrik Byklum ble matchvinner etter 65 minutter, da han senket gamlelaget med et lekkert frispark.

Her får du oversikten over alle kampene med eliteserielag.

Molde, Glimt og Godset herjet

Serieleder Molde lekte seg i regnværet mot Eide/Omegn fra 4. divisjon. Leke James scoret to og Eirik Ulland Andersen ett før pause. Etter hvilen la Ulland Andersen på to og noterte med det hattrick.

Bodø/Glimt, som har imponert i serien i år, knuste 4.-divisjonsklubben Åga 8-0. Amadou Konaté scoret hattrick, Jens Petter Hauge to, Oliver Sigurjónsson og Ask Tjærandsen-Skau ett hver i tillegg til et selvmål.

Strømsgodset dominerte mot 3.-divisjonslaget Flint, men brukte en halvtime på å ta ledelsen før Stian Ringstad headet ballen over keeper. Etter hvilen doblet Mustafa Abdellaoue til 2-0 etter ti minutter. I løpet av det siste kvarteret scoret Martin Rønning Ovenstad og Sebastian Pedersen to hver og Ahmal Pellegrino ett. Godset vant med det 7-0.

Første Horneland-seier

Rørvik fra 4. divisjon truet et Rosenborg ute av form i cupen onsdag. RBK tok ledelsen da Even Hovland headet via stoppermakker Gustav Valsvik og i mål etter drøye fire minutter. Rørvik forsvarte seg godt etter scoringen og utlignet etter halvtimen ved Olav Andre Nygård Fausa.

Anders Konradsen sendte RBK i ledelsen etter hvilen, før Rørvik misset på en enorm dobbeltsjanse. Rosenborgs Erik Botheim satte inn 3-1 og sørget med det for Eirik Hornelands første seier i en gjeldende kamp som RBK-trener.

Stabæk vant fullt fortjent 3-1 over 4.-divisjonsklubben Heming, men vertene hang godt med lenge. Første omgang var relativt jevnspilt, og Heming kunne tatt ledelsen, men i stedet lurte 18 år gamle Oscar Aga ballen inn for Stabæk.

I annen omgang scoret Stabæks Youness Mokhtar på et vakkert frispark, før Aga scoret på ny. Rett før slutt reduserte Hemings Ola Scheele Moe til 1-3.

Samuelsen-dobbel

4.-divisjonslaget Åkra tok imot Haugesund, og fikk straffe allerede etter tre minutter. Helge Sandvik reddet enkelt, før Haugesund fikk straffe kun minutter senere. Martin Samuelsen tok fart, men skled og sendte ballen utenfor. Han gjorde det dog godt igjen med scoring fire minutter senere.

Åkra skapte flere sjanser, men straffescoring fra Ibrahima Koné og ny nettkjenning fra Samuelsen og et selvmål sikret 4-0 til Haugesund.

Ranheim fikk se 3.-divisjonslaget Kolstad åpne i et forrykende tempo og ta ledelsen ved Erik Rotlid etter 18 minutter. Eliteserielaget slo tilbake og Olaus Skarsem, Daniel Kvande og Ivar Sollie Rønning sikret 3-1-seier.

Herd holdt greit følge med Kristiansund den første halvdelen av første omgang, men så ble det tyngre. KBKs Meinhard Egilsson Olsen utnyttet en stor forsvarstabbe og scoret 1-0. Kampen gikk bedagelig for seg, og flere mål ble det ikke.

LSK trøblet

Gjelleråsen reduserte til 1-2 på overtid mot Lillestrøm og tente et håp etter at de hadde spilt med en mann mer i over en time, men Alex Dyer punkterte oppgjøret med en straffescoring på overtid. Dermed endte det 3-1 til LSK.

Sarpsborg 08 stanget lenge mot Sprint-Jeløy, men fikk full uttelling i en 14 minutters periode i den andre omgangen. Alexander Ruud Tveter, Lars Jørgen Salvesen og Jørgen Strand Larsen scoret for de blåkledde, som til slutt vant 3-0.

Tromsø kjørte over Norild i den første omgangen og ledet 7-1 etter 35 minutter. Unggutten Oliver Kjærgaard scoret tre mål på bare sju minutter. Derfra ut og roet kampen seg kraftig, og det endte til slutt 8-1 til TIL.

