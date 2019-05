Rosenborg vant endelig en kamp, slo 4.-divisjonslaget Rørvik

NTB Sport

Det har stormet rundt Rosenborg den siste tiden, etter den elendige serieåpningen. Onsdag lå alt til rette for at Eirik Horneland skulle få sin første seier som RBK-trener, da laget møtte 4.-divisjonslaget Rørvik.

Og det startet svært så lovende for tittelforsvareren. Allerede etter drøye fire minutter satt den for de hvitkledde gjestene. Even Hovland headet via stoppermakker Gustav Valsvik og i mål.

Rørvik forsvarte seg imidlertid godt etter scoringen og utlignet etter halvtimen da Olav Andre Nygård Fausa var iskald alene med Arild Østbø og satte ballen mellom beina på RBK-målvakten.

RBK tok igjen ledelsen fem minutter ut i den andre omgangen, da Anders Konradsen fikk ballen inne i 16-meteren til Rørvik. Han dro av en mann før han fra 14 meter bredsidet ballen i mål.

Bare minutter senere misbrukte Rørvik en dobbeltsjanse av en annen verden. Først headet Andreas Skeie i tverrligger fra tre meter, før Martin Henriksens forsøk med hodet fra samme avstand ble reddet på streken av en liggende Even Hovland.

Og da gikk det som det ofte pleier, Rosenborg økte i angrepet etter. Emil Konradsen Ceide satte fart på venstresiden, dro av to rødkledde og banket ballen inn i boks. På første stolpe ventet Erik Botheim, som bredsidet inn 3-1 fra kloss hold.

Yan Abereu De Oliveria trodde han hadde redusert til 2-3 med minuttet igjen, men ble vinket av for offside.



Rosenborg hadde flere gode muligheter til å øke ledelsen, men Rørvik kjempet med nebb og klør gjennom 90 minutter og spilte en meget solid kamp.

