Messi tryllet med sitt 600. mål, Barcelona fortsatte den historiske hjemmeformen i mesterligaen

NTB Sport

For etter at Luis Suárez hadde scoret sitt første mesterligamål for sesongen, tok den argentinske trollmannen over i den andre omgangen.

Først var han årvåkent med på en retur og nærmest gikk inn 2-0.

Så scoret han sitt 600. mål for Barcelona som bare Lionel Messi kan, attpåtil på dagen 14 år etter at han scoret sitt første mot Albacete.

Tre skritt løpefart, en venstrefot laget av gull og en ball som skrudde i krysset senere sto det 3-0.

3-0-seieren var Barcelonas 32. kamp på Camp Nou på rad i mesterligaen uten tap. Det er for lengst ny rekord i turneringen. De har vunnet 29 og spilt tre uavgjorte. Forrige hjemmetap i mesterligaen kom i 2013, da de tapte 0-3 for Bayern München.

Riise matchvinner i 2007

For første gang på 12 år møttes Liverpool og Barcelona i en mesterligakamp. Sist gang lagene møttes på Camp Nou var det John Arne Riise som avgjorde kampen til Liverpools fordel.

Uten Riise, men fortsatt med Lionel Messi på banen, som i 2007, var det duket for den første semifinalen mellom Barcelona og Liverpool.

Og nevnte Messi var tidlig på farten. Etter drøye kvarteret dro kapteinen to hender i været og ropte på hands i duell med Joël Matip i Liverpools boks. Den rutinerte dommeren Björn Kuipers fant ingenting mistenkelig på VAR-klokka, til stor frustrasjon fra de drøyt 75.000 på Camp Nou.

Likevel fikk hjemmelaget muligheten til å heve hendene i været ti minutter senere. Denne gang fordi ballen satt i nettet. Jordi Alba så opp og slo et millimeterpresist innlegg i retning Luis Suárez. En liten flikk senere, foran nesa på Liverpool-målvakt Alisson Becker, sto det 1-0 til hjemmelaget.

Mesterlig scoring

Kveldens første scoring var Barcelonas 500. i klubbens mesterligahistorie. Det er nest flest, kun etter Real Madrid med 551.

Liverpool giret om i den andre omgangen og hadde en god mulighet etter timen spilt. Mohamed Salah slo inn i boks fra høyre, Georginio Wijnaldum hoppet lekkert over, før James Milner klinket til fra 15 meter. Ballen gikk rett på Marc-André ter Stegen.

Likevel var det hjemmelaget som økte med 15 minutter igjen, da Messi var årvåkent med på returen. Samme mann satte lekkert inn 3-0 på et eventyrlig frispark fra 25 meter.

Liverpool fikk to enorme muligheter til å redusere like etter Messis scoring og få med seg et viktig bortemål, men verken Roberto Firmino eller Salah klarte å sette ballen i mål. Først ble forsøket til Firmino stoppet på strek, før Salah på uforklarlig vis satte ballen i stangen fra fire meter.

Med 3-0 i bagasjen har Barcelona et glitrende utgangspunkt før returoppgjøret på Anfield tirsdag.

(©NTB)