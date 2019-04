WADA har samlet 2200 dopingprøver fra russisk laboratorium

NTB Sport

I januar fikk WADAs eksperter omsider mulighet til å hente ut data og prøver fra det mye omtalte antidopinglaboratoriet i Moskva. Full tilgang til dette laboratoriet var en av betingelsene for at Russlands antidopingbyrå, RUSADA, ble gjeninnlemmet som fullverdig WADA-medlem i fjor høst.

Russerne var utestengt fra WADA fra august 2015 som følge av avsløringer om et omfattende og statsstøttet dopingprogram i russisk idrett.

WADA ønsker å gå videre med etterforskningen av hundrevis av saker fra årene i forkant av utestengelsen, særlig fram mot OL i Sotsji i 2014. Derfor har innsamlingen av prøver og data vært helt avgjørende for den internasjonale antidopingorganisasjonen.

Tester 2262 prøver

WADA opplyste tirsdag kveld at det har samlet inn totalt 2262 prøver, delt dem inn i A- og B-prøver og sendt dem til et laboratorium utenfor Russland der de skal testes.

Når dataene og prøvene fra laboratoriet i Moskva er ferdig analysert, er det ventet at WADA overlater bevismaterialet til internasjonale idrettsforbund og nasjonale antidopingbyråer, som i sin tur vil kunne åpne saker mot de aktuelle utøverne og andre involverte personer.

Dersom disse foreningene skulle velge ikke å gå videre med saker, har WADA muligheten til å prøve saker for Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne.

Enorm datamengde

WADAs direktør for etterretning og etterforskning, tyskeren Günter Younger, forklarer at teamet på fem personer som jobbet i laboratoriet i Moskva, tok med seg alle prøver som kunne kobles til data som kunne se mistenkelige ut, til og med i tilfeller der det ikke var mistanke om overtredelse av antidopingregelverket.

Det er ikke kjent hvor mange saker de 2262 dopingprøvene kan kobles til. Fra før er det kjent at WADA-teamet i Moskva samlet inn 24 terabyte data, som tilsvarer 400.000 timer musikk eller 5200 DVD-plater.

Det er ventet at Younger og hans kolleger skal legge fram en oppdatering i Russland-saken for WADA-styret på et møte 16. mai.

