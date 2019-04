NTB Sport

Begge hadde kontrakter som gikk ut etter 2019-sesongen. Hestad er romsdaling, mens Aursnes er fra Sunnmøre.

– To lokale gutter som er veldig viktige for oss. Vi er utrolig glade for at de bestemte seg for å forlenge kontraktene sine. Det er et godt signal til både klubben og byen at de valgte å bil med oss i flere år fremover, sier hovedtrener Erling Moe til klubbens hjemmeside.

