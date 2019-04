Larvik med rekruttlaget mot Vipers

NTB Sport

Sent mandag kveld la Larvik HK ut en pressemelding om at spillerne i A-lagstroppen er fristilt fra 1. mai på bakgrunn av klubbens tidligere omtalte økonomiske situasjon, og derfor ikke er tilgjengelig for spill i de kommende sluttspillkampene mot Vipers

Klubben har forespurt spillerne om å delta i de resterende kampene, men må akseptere at de ønsker å forholde seg til at kontraktene utløper 30. april. Det er selvsagt en lei situasjon klubben har havnet i, men på bakgrunn av klubbens økonomiske problemer, var det helt nødvendig å begrense kontraktenes varighet, heter det i pressemeldingen.

Troppen mot Vipers vil derfor bestå av spillere fra det nyopprykkede 2. divisjonslaget hos Larvik Håndballklubbs samarbeidsklubb Larvik Turn & IF, samt rekruttlaget.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad sier til VG at de kommer til «å kjøre som vanlig» til tross for langt svakere motstand enn antatt.

Første kamp spilles i Kristiansand onsdag, mens returkampen i Larvik spilles fredag.

Tirsdag skal lisensnemda i Norges Håndballforbund behandle Larvik HKs søknad om ny eliteseriestatus.

(©NTB)