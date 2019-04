Bjørnebye: – For tidlig å felle dom over prosjekt Horneland

NTB Sport

Laget er sist i eliteserien etter fem serierunder som har gitt bare to poeng. Bjørnebye fikk mange spørsmål om situasjonen i klubben og trener Eirik Horneland da han møtte pressen etter 0-3-tapet i Molde, men ga uttrykk for at han fortsatt har tro på «prosjekt Horneland».

– Det har jeg. Det er for tidlig å felle en dom over det. Men det er en krevende tid i klubben. Vi slet med å få alle gjennom en fullverdig sesongoppkjøring på grunn av skader og andre ting. Nå begynner folk å komme seg på banen igjen, men noen har for tynt grunnlag. Vi må spille folk i form, sa han.

– Sesongen så langt har ikke vært som jeg hadde tenkt, og vi har en utfordring nå. Det handler om å stå sammen. Det vil som vi alle vet bli mye støy rundt oss. Det er høye krav og store forventninger til Rosenborg, stor medieoppmerksomhet og mange som skal mene mye. Da må vi være samlet internt.

Brutal start

Kampen mot Molde var en sjanse til å reise seg, men Rosenborg havnet under med to mål før det var spilt et kvarter og med tre før kampen var en halv time gammel.

– Vi fikk en brutal start på kampen, synes jeg, og hele kampen ble preget av det. Det var mye en og en, og det er ikke bra. Det handler ikke bare om taktikk, men om mentalitet. Vi må brette opp ermene.

Bjørnebye sa at han tar sin del av ansvaret for den tunge sesongstarten.

– Som sportslig leder er det klart jeg har ansvar for dette, ingen tvil, sa han og svarte på om det ble handlet for lite før sesongen.

– Vi hentet tre spillere. Vi vurderte å hente flere, men det var en bevisst vurdering mot slutten av vinduet at vi ville se hvilken respons vi fikk med denne troppen, og så planlegger vi heller fram mot sommeren, sa han.

Fokus på Rørvik

– Situasjonen preger klubben, men det bor langt mer i laget enn vi har sett så langt. Det er mye erfaring her, mange spillere som har vært med å vinne mye. Vi lever av å gjenskape resultater. Ingen kan gjemme seg nå. Vi må stå sammen og løfte oss ut av dette, og det har vi potensial og kompetanse til å gjøre.

Bjørnebye ble spurt hvordan Rosenborgs gullsjanser er etter starten laget har fått.

– Vi pleier ikke å snakke så mye om gull etter fem kamper, uansett hvordan vi ligger på tabellen. Nå må vi ha fokus på Rørvik i cupen, sa han og svarte følgende på spørsmål om han ikke skal på jakt etter en ny trener:

– Nei, ikke nå.

