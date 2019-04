Mesterligahåpet svinner for Solskjærs United etter ny keeperblemme, 1-1 mot Chelsea

NTB Sport

Før kampstart var United-manager Ole Gunnar Solskjær tydelig på at rivalenes resultater ga laget hans nytt håp i topp fire-kampen. Samtidig svarte kristiansunderen et krystallklart «ja» på at seier på Old Trafford med garanti ville gi mesterligaspill neste sesong.

Det syntes det også som om spillerne hadde funnet motivasjon i. Hjemmelaget startet klart friskest på Old Trafford og fikk uttelling allerede etter 11 minutter da tidligere Chelsea-spiller Juan Mata avsluttet et praktangrep med å trille ballen i mål.

Paul Pogba var arkitekten, og venstreback Luke Shaw slo den målgivende pasningen etter et godt løp inn bak Chelseas forsvarsrekke. På sidelinjen jublet naturlig nok manager Solskjær for det viktige ledermålet.

Målscorer Juan Mata kan komme til å forlate Manchester United etter inneværende sesong, men gjorde et viktig bidrag søndag.

Ny tabbe av de Gea

United lot Chelsea ha ballen mye etter ledermålet, men kom likevel til gode sjanser. Midtstopper Eric Bailly var blant annet nær scoring da han stanget ballen rett utenfor stolpen etter et hjørnespark.

United-keeper David de Gea har måttet tåle mye kritikk den siste tiden for mange svake inngripener. Søndag gjorde spanjolen en ny kjempefeil da Chelsea utlignet rett før pause. De Gea ga en meget svak retur på et langskudd fra Chelsea-forsvarer Antonio Rüdiger, og foran mål fikk Marcos Alonso en enkel jobb med å trille inn 1-1.

Scoringen var et hardt slag for United, som virket mer engstelige i en sjansefattig annen omgang.

Manager Solskjær fikk i tillegg en ny dårlig nyhet da den franske midtstopperen Eric Bailly, som gjorde skadecomeback lørdag, forlot banen med det som kan være en alvorlig kneskade.

Berg-og-dalbane

United avslutter sesongen mot Huddersfield og Cardiff. To seirer er etter alle solemerker en forutsetning for en plass blant de fire beste på tabellen, men det kan også vise seg å være langt fra godt nok.

I øyeblikket er Solskjærs menn bak Arsenal og Chelsea med henholdsvis ett og tre poeng etter 36 serierunder i Premier League.

Før kampen kalte Solskjær de siste fire månedene under hans ledelse en berg-og-dalbane for Manchester United. Den siste tiden har dalene vært langt dypere og flere enn i starten. Søndagskvelden på eget gress ble heller ikke den voldsomme oppturen den kunne blitt.

Dermed må Solskjær trolig tåle nye spekulasjoner rundt sin framtid som United-manager i tiden som kommer. Bookmakerne har for lengst plassert nordmannen høyt på sine lister over hvilken Premier League-manager som først får sparken.

