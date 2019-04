Mbappé utvist da PSG ga fra seg to måls ledelse og tapte cupfinalen

NTB Sport

PSG er suveren serievinner og var stor favoritt mot Rennes, som er på nedre tabellhalvdel. Da Dani Alves og Neymar scoret før første omgang på Stade de France var halvspilt, så storklubben ut til å ha sikret seg nok en tittel. Det ville vært klubbens femte strake seier i Coupe de France.

Et selvmål av Presnel Kimpembe sendte Rennes inn igjen i kampen før pause, og i annen omgang nikket Edson Mexer inn et hjørnespark. 2-2-målet sendte kampen til ekstraomganger.

Der ble det ingen flere scoringer, derimot et rødt kort til Mbappé. Den unge franske verdensmesteren hadde en avslutning i stolpen etter forarbeid av Neymar i første ekstraomgang, men rett før slutt i den andre ekstraomgangen ble han utvist for en fryktelig stempling mot kneet til Damien Da Silva.

I straffesparkkonkurransen gikk de 11 første skuddene i mål, før PSGs 21-årige innbytter Christopher Nkunku gikk fram og skjøt et par meter over mål. Dermed kunne Rennes juble for sin første cuptittel siden 1971 og den tredje totalt i klubbhistorien.

Neymar var lørdag tilbake i startoppstillingen for første gang etter tre måneders skadepause. Han la opp til ledermålet, scoret selv 2-0 og holdt som nevnt på å servere Mbappé ledermålet i ekstraomgangene. Han scoret også på sitt straffespark, men kvelden endte likevel med skuffelse.

Fredag fikk Neymar straffen etter at han fornærmet dommerne da PSG ble slått ut av mesterligaen mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. Han får ikke spille de tre første mesterligakampene neste sesong.

Ved siden av Neymar var Angel Di Maria tilbake i PSG-laget etter en måneds fravær, og Thomas Tuchel byttet inn Edinson Cavani i ekstraomgangene. Lørdag hjalp det ikke hvor mange stjerner storklubben hadde på banen.

