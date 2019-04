Leeds-treneren beordret baklengsmål, Sheffield United rykket opp

NTB Sport

Kun tynn teori kunne frata Sheffield United opprykket etter 2-0-seieren mot Ipswich lørdag, men søndag ble all tvil feid til side. 1-1-resultatet mellom Leeds og Aston Villa betyr at førstnevnte har fem poeng opp til Sheffield United foran siste serierunde.

Måten målene kom på i søndagens kamp var samtidig meget spesiell.

Leeds tok ledelsen ved Mateusz Klich 17 minutter før full tid. Forut for scoringen lå Aston Villas Jonathan Kodjia nede med skade, og lagkameratene stoppet å spille slik at han skulle få medisinsk hjelp. Leeds spilte likevel videre og scoret.

Kontroverser

Målet satte sinnene i kok blant spillerne på banen, og i kaoset som fulgte ble Aston Villas Anwar El-Ghazi utvist. Det ble også delt ut flere gule kort.

Det hele endte med at Leeds-manager Marcelo Bielsa beordret sine spillere til å slippe inn et mål med vilje. Dermed kunne Villas Albert Adomah løpe uforstyrret gjennom Leeds-forsvaret fra avspark og sette ballen i tomt mål.

Scoringen var så avgjort av det ekstraordinære slaget.

I etterkant av målet var i tillegg Bielsa involvert i en kraftig ordveksling med Aston Villas assistenttrener John Terry på sidelinjen.

– Engelsk fotball er kjent for god sportsånd, sa Bielsa til Sky Sports.

Villa-kollega Dean Smith kunne fortelle at han ble oppsøkt av Leeds-målscorer Klich etter kampslutt.

– Klich har beklaget overfor meg. All mulig ros til Leeds og Bielsa for å gi oss en mulighet til at dette skulle bli rett utfall, sa Smith.

Jubel i Sheffield

Sheffield United er klar for øverste nivå i engelsk fotball for første gang siden 2006/07-sesongen. Det er en stor triumf for den tradisjonsrike klubben og manager Chris Wilder.

Sheffield-fødte Wilder tok over det sportslige ansvaret i klubben i 2016 etter å ha ledet Northampton til opprykk fra League Two. 51-åringen tok over et Sheffield United som hadde tilbrakt fem strake sesonger på tredje nivå i engelsk fotball.

Lørdag sikret også Alexander Tettey og Norwich seg opprykk til Premier League.

Alt tyder på at Leeds, Aston Villa, West Bromwich og Derby spiller kvalifisering om opprykk.

(©NTB)