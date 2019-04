Bottas vant i Baku og overtok VM-ledelsen

NTB Sport

Med seieren overtok finnen ledelsen i VM-sammendraget fra sin britiske makker. Bottas ble den første fører denne sesongen som har vunnet et løp fra pole position. Han krysset mål halvannet sekund før Lewis, mens Sebastian Vettel i Ferrari tok tredjeplassen nesten 12 sekunder bak.

Bottas vant sesongåpningen i Australia før Lewis vant i Bahrain og Kina. Mercedes har satt ny rekord i antall strake dobbeltseirer fra sesongstart. Williams hadde den gamle med tre i 1992.

Sammenlagt leder Bottas med ett poeng, takket være bonuspoenget for raskeste runde i Australia.

– Det var faktisk et vanskelig løp selv om det ikke var så mye som skjedde i front. Lewis satte meg under press, men jeg hadde kontroll, sa Bottas.

Oppreisning

Han fikk oppreisning for skuffelsen han opplevde i Baku i fjor. Da var han på vei mot seier da han punkterte tre runder før mål, og Hamilton suste forbi og vant.

– Valtteri kjørte et fantastisk løp og fortjener seieren. Det er bare å gratulere, sa Hamilton.

– For min egen del var det ingen god prestasjon. Da jeg omsider fikk opp farten var det for sent.

Vettel er nummer tre i VM-sammendraget, ett poeng foran Jos Verstappen og fem foran Charles Leclerc, men det er hele 35 poeng opp til Bottas.

Verstappen ble nummer fire i Red Bull søndag, mens Leclerc ble nummer fem i Ferrari. Sistnevnte dominerte alle treningsomgangene i Baku, men måtte nøye seg med 10. beste startposisjon etter å ha krasjet i 2. kvalifiseringsomgang lørdag.

Bonuspoeng

Leclerc var i ledelse fra 13. runde søndag, etter at de øvrige i tetsjiktet var innom depot for dekkskift. Mercedes-bilene passerte ham på den 31. av de 51 rundene, og senere slapp han Vettel forbi før han selv gjorde unna depotbesøket. Leclerc fikk bonuspoenget for beste rundetid søndag.

– Det var viktig for oss å få tredjeplassen og godt for Charles å snyte Mercedes-bilene for bonuspoenget, sa Vettel.

– Det er ikke noe galt med bilen eller teamet. Hadde det ikke vært for min dumme feil i kvalifiseringen, ville helgen endt enda bedre for oss, sa Leclerc.

Etter at det var flere krasj under trening og kvalifisering forløp selve løpet ganske udramatisk.

Neste VM-runde er i Barcelona om to uker.

(©NTB)