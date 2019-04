Serieleder Köln sparket treneren

NTB Sport

Köln har seks poengs luke på tabelltopp og ligger an til å rykke opp, men supporterne har vendt seg mot Anfang etter at laget nylig ble rammet av formsvikt. Fredagens 1-2-tap for Darmstadt var den fjerde strake kampen uten seier.

Klubbledelsen konkluderte med at nok er nok, og Anfang fikk sparken tre kamper før slutt. Han ble hentet fra Holstein Kiel i fjor sommer, med oppdrag å føre Köln tilbake til 1. Bundesliga.

– Vi så en negativ trend. Det var nødvendig å gjøre en endring for ikke å sette opprykket i fare, sa sportsdirektør Armin Veh i en uttalelse lørdag.

U21-trener André Pawlak overtar ansvaret for Köln-laget resten av sesongen.

– Mitt Köln-hjerte er trist, ettersom mitt mål var å oppnå opprykk sammen med laget. Jeg er ikke i tvil om at laget greier det likevel, sa Anfang, som er født i Köln.

Serietoer Hamburg vil med seier over fjerdeplasserte Union Berlin søndag være bare tre poeng bak, og Paderborn på kvalifiseringsplass vil med seier over Heidenheim være fem poeng bak Köln når tre serierunder gjenstår.

