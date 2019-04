Larvik best etter oppladning på veien og Molid-sinne

NTB Sport

Den går i Larvik søndag og vil avgjøre kvartfinalen. Fredag var kampen over litt over halv tolv på kvelden.

– Jeg må innrømme at jeg var fly forbanna i morges. Jeg mente at vi ikke kunne stille til kamp etter ti timer i buss. Det kunne ikke være forsvarlig. Det hadde vært én ting om vi hadde planlagt bussturen på forhånd. Men jeg syns ikke det hører hjemme at vi måtte spille. Det hadde vært bedre om vi kunne spilt kampen på lørdag. Men det var nok ikke et alternativ, sa Molid til rbnett etter kampen.

Storhamar, Vipers og Tertnes er allerede klare for semifinale.

