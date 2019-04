Klopp med 5-0-seier, freste etter rykter

NTB Sport

Hjemmelaget var helt overlegen mot tabelljumboen. Roberto Firmino spilte ikke for Liverpool.

Før avspark gikk ryktene om at han var ute for resten av sesongen. – Dere skal ikke engang tro tre prosent av det dere leser på sosiale medier. Jeg har ikke noe uoppgjort med Mohamed Salah, og Firmino er ikke borte for resten av sesongen, sa en småirritert Klopp på pressekonferansen.

Rykter om at Salah og Klopp i perioder har hatt et noe anstrengt forhold, har også vært en snakkis på sosiale medier.

Liverpool møter Barcelona i første semifinale i Champions League onsdag. Det skjer i Spania.

Klubben er også med i et meget jevnt race om Premier League-tittelen med Manchester City. – Vi er inne i en fantastisk sesong. La oss se hvordan den ender, sa Klopp.

