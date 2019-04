Ajer og Celtic hyllet avdød legende med seier

NTB Sport

Lørdagens kamp var Celtics første siden McNeill gikk bort sist mandag. Han ble 79 år gammel.

McNeill var kaptein på Celtic-laget som fikk tilnavnet «Lisbon Lions» etter klubbens historiske triumf i serievinnercupen i 1967. Det var første gang en britisk klubb vant den gjeveste europacupen.

McNeills familie var til stede da dagens Celtic-trener Neil Lennon la ned blomster ved statuen av legenden i forkant av lørdagens oppgjør på Parkhead. Før kampstart ble det i tillegg avholdt ett minutts applaus for McNeill.

Kroatiske Jozo Simunovic ble matchvinner mot Kilmarnock. Han bar trøye nummer fem, draktnummeret avdøde McNeill var kjent for. Etter kampen ga han drakten til McNeills familie.

– Dette var den perfekte måten å vinne kampen. «Big man» så kanskje ned på oss da vi trengte et mål, og Siumunovic har vært strålende siden jeg overtok. Jeg er veldig fornøyd, sa Lennon ifølge Celtics Twitter-konto.

– Jeg liker at stopperne mine angriper ballen mer, og han gjør det regelmessig. Vi slurvet litt i første omgang i dag, men 2. omgang var mye bedre.

Med lørdagens seier må Rangers slå Aberdeen søndag for å utsette kroningen av Celtic som seriemester.

– Vi tok oss over et viktig hinder i dag, og uansett hva som skjer søndag vet vi at vi bare trenger ett poeng til, sa Lennon.

Kristoffer Ajer spilte hele lørdagens kamp i den skotske storklubbens midtforsvar.

