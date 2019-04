Tottenham-manageren mener Ajax har en kjempefordel

NTB Sport

Det nederlandske fotballforbundet flyttet like godt hele helgens runde slik at Ajax skulle få best mulig forberedelser til tirsdagens Champions League-møte.

Tottenham på sin side må i aksjon lørdag, i byderby hjemme mot West Ham.

Det setter Spurs-manageren liten pris på. Pochettino mener det gir Ajax en klar fordel før lagene møtes.

– Fotball i Europa er helt annerledes enn hva den er i England. Sannheten er at de (Ajax) får mer tid til å forberede seg og unngå risikable situasjoner. Når man spiller lørdag og tirsdag, og lørdagskampen er et derby, og det er en viktig kamp, må konsentrasjonen og innsatsen være på et maksimum. Da kan man fort få problemer, sa Pochettino på fredagens pressekonferanse.

Pochettino sier han ikke ønsker å framstå som en sytepave.

– Jeg sier det ikke for å klage, men det er fakta, og det er ikke rettferdig. Jeg hadde syntes det samme dersom vi hadde hatt en uke på å forberede oss for semifinalen og Ajax spilte lørdag. Da ville jeg ment at det var urettferdig for dem.

– Jeg ønsker ikke å skape noen debatt. Men fakta er at skal man spille en semifinale i mesterligaen, må begge lag få lik tid til å forberede seg.

(©NTB)