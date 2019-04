Tap for Selnæs og Kamara i Kina

NTB Sport

Shenzhen fikk en god start da Harold Preciado ga laget ledelsen etter et drøyt kvarter, men hjemmelagets israelske spiss Eran Zahavi skulle bli kampens store spiller med tre scoringer.

Zahavi vendte kampen med to mål i slutten av første omgang og fastsatte resultatet i siste minutt.

Med seieren tok Guangzhou R&F seg opp på like mange poeng som Shenzhen. Begge har åtte poeng etter de sju første serierundene og ligger midt på tabellen. Beijing Guoan er serieleder med 18 poeng etter seks seirer på like mange kamper.

Fredagens kamp var et rivaloppgjør ikke bare fordi begge lag er fra Guangdong-provinsen sør i Kina. Guangzhou R&F er opprinnelig fra Shenyang, men er av sine ulike eiere flyttet rundt fra by til by og holdt en stund til i Shenzhen før klubben flyttet nordover til provinshovedstaden.

Både Selnæs og Kamara spilte hele kampen fredag.

