Nytt tap for ishockeylandslaget i VM-oppkjøringen

Både Norge og Danmark hadde tapt to ganger hver mot Sverige og Finland før de gjør opp om tredjeplassen i den nordiske oppkjøringsturneringen med to innbyrdes møter fredag og lørdag. Danskene tok første stikk.

Nicolai Meyers scoring vel halvveis i første periode ble kampens eneste. Det bør bekymre Petter Thoresen at hans lag har scoret bare to mål på fem kamper de siste drøye to ukene.

Norge jublet for utligning i midtperioden fredag, men scoringen ble annullert fordi pucken gikk i mål via en norsk skøyte.

Ellers reddet Danmarks keeper Sebastian Dahm alle de 18 skuddene Norge greide å plassere mellom stengene, mens Henrik Haukeland i det norske målet reddet 23 av 24 skudd.

Norge får en ny sjanse mot Danmark lørdag.

