Medaljevinnerne videre i kvinnenes håndballsluttspill

NTB Sport

Dermed er medaljevinnerne fra grunnserien oppskriftsmessig videre. Seriemester Vipers, som er klar for semifinale i mesterligaen, gjorde kort prosess med Oppsal og vant 44-28 i Oslo etter 12-målsseieren på hjemmebane tidligere i uken.

Marta Tomac og Linn Jørum Sulland førte an for Vipers med sju mål hver. 12 av lagets spillere tegnet seg i målprotokollen. Eira Aune var kampens toppscorer med ni mål for Oppsal.

Sølvvinner Storhamar og bronsevinner Tertnes måtte slite mer for avansementet, men avsluttet sesongen til henholdsvis Byåsen og Fredrikstad.

Storhamar halte i land 29-26-seier i Trondheim selv om Ida Alstad scoret hele ni ganger for hjemmelaget. Kristin Venn og Elise Skinnehaugen scoret seks hver for Storhamar, som slo Byåsen sju ganger av like mange mulige denne sesongen.

Tertnes vant 24-20 i Fredrikstad ved hjelp av seks scoringer signert Thea Stankiewicz. Fredrikstad måtte vinne for å forlenge sin sesong, men var aldri i ledelse hjemme i Kongstenhallen.

Molde kan sikre den fjerde semifinaleplassen med hjemmeseier over Larvik sent fredag kveld. Laget var alene om å vinne borte i første kamp. Larvik, som ble nummer fire i serien, fikk en tøff oppladning til returkampen da laget på grunn av flystreiken måtte legge ut på ni timers busstur.

Det var ikke mulig å komme fram innen opprinnelig kampstart klokka 20.00, og dermed ble kampen skjøvet til sen kveldstid.

Vinner Larvik, spilles tredje og avgjørende kvartfinale søndag.

(©NTB)