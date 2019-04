Travmagasin: Atle Hamre har søkt om fransk trenerlisens

NTB Sport

Det melder Trav og Galopp-Nytt, som skriver at Hamre allerede har søkt om trenerlisens i Frankrike. 59-åringen føler seg urettmessig behandlet av Det Norske Travselskap (DNT) og mener han egentlig skulle ha kunnet arbeide i andre land i Den europeiske travunion (UET) de siste ti årene.

Hamre mistet lisensen for all framtid i 2008 for å ha brakt travsporten i vanry. Han er dømt til fengselsstraff for pengeutpressing to ganger.

– DNT skulle sendt min utelukkelsesdom til UET innen fire dager etter at den var rettskraftig i 2009. Det gjorde de aldri. Derfor gjelder min dom kun Norge, og ikke andre UET-land, sier Hamre og fortsetter:

– DNT har aktivt bidratt til at jeg ikke har fått varme opp stallens hester eller bevege meg på travbanene i utlandet. Dette har de ikke hatt dekning for, og dette har jeg og min advokat Nils Chr. Nordhus fått bekreftet etter kommunikasjon med både UET og det franske travselskapet.

Bergenseren forteller at han vurderer å starte for seg selv i Frankrike.

– Min søknad om lisens i Frankrike er til behandling i det franske travforbundet. Jeg har påkrevet adresse i Frankrike og har vært til to intervjuer med det spesielle franske spillpolitiet. Signalene jeg har fått er at en fransk lisens er like om hjørnet, sier Hamre.

