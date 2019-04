NTB Sport

Marca er svært ofte meget godt informert om hva som skjer i storklubben. Reporteren som står bak, Santiago Siguero, jobber så godt som bare med Real Madrid-stoff.

Artikkelen om Ødegaard ligger svært høyt oppe på Marcas nettutgave med tittelen «Ødegaard er ikke til salgs».

– Real har tatt et solid standpunkt når det gjelder et mulig salg av den talentfulle unggutten. Klubben gjør det klart at den ikke er åpen for tilbud. Nå som han begynner å vise noe av sitt åpenbare potensial, vil ikke Real gi slipp på et av kontinentets største talenter, skriver Marca.

Avisen mener at et nytt utlån er på gang fra sommeren, og at Ajax er en høyaktuell kandidat til å få Ødegaard i stallen.

Steg

Ødegaard ble kjøpt til Real som 16-åring. Han fikk en cupkamp fra start og et kort La Liga-innhopp før han ble lånt ut til Heerenveen. Veien gikk så til Vitesse, der nordmannen høster ros fra mange hold for sin framgang.

Ødegaard kostet cirka 38 millioner kroner da han kom fra Strømsgodset. De siste månedene har ryktene om en mulig handel mellom Real og Ajax blusset opp. Det har vært snakk om en overgangssum på mellom 100 og 180 millioner kroner.

– Jeg har jobbet med mange toppspillere. Han er en av de beste. Martin er også briljant, og selvfølgelig drømmer vi om å beholde ham, men det er ikke riktig for hans del, sa Vitesse-trener Leonid Slutskij nylig til NOS, ifølge Dagbladet.

I juni spiller Ødegaard trolig to landskamper for Norge i EM-kvalifiseringen mot Romania og Færøyene. Han har slått seg inn i Lars Lagerbäcks lag og startet både mot Spania og Sverige i mars.

