Mitter gir seg som sjef for alpinherrene

Det opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding.

Nyheten om Mitters avskjed kommer bare uker etter at det ble kjent at helsepersonellet til herrelandslaget varslet om uholdbare arbeidsforhold under Mitter.

Flere i helseteamet skal ha vurdert å slutte som følge av østerrikerens røffe lederstil, og ord som «hersketeknikker», «latterliggjøring», «usynliggjøring» og bruk av «skarpe irettesettelser» ble nevnt i varselet som ble sendt til alpinlandslaget, skiforbundet og Arbeidstilsynet.

Suksess

Mitter har hatt stor suksess som norsk landslagstrener. Han har vært tilknyttet Norges Skiforbund i 12 år.

– Det er på tide å flytte ned til Østerrike igjen med familien, sier Mitter til NRK og legger til at han ikke kunne takke nei til trenertilbudet i hjemlandet.

Mitter avviser at varslingssaken var avgjørende for at han valgte å gi seg som norsk landslagssjef.

– Det var ikke avgjørende. Men det gjorde valget lettere, sier han.

Var ønsket videre

Ledelsen i det norske alpinlandslaget ønsket å ha med Mitter videre.

– Vi hadde planer om å ha med Christian videre, og vi hadde ønsket å ha ham med videre. Men han fikk tilbudet fra Østerrike og valgte å takke ja til det, og da må vi lage nye planer, sier sportssjef Claus Ryste og svarer bekreftende på om det var 100 prosent Mitters avgjørelse å gi seg.

Norges Skiforbund opplyser at en ny landslagssjef i alpint blir offentliggjort om kort tid. Mitter spår en veldig lys framtid for norsk alpinsport.

– Stjernene er der, kulturen er der. laget er på plass. Det er en bra gruppe som klarer å gjøre trenerne gode. De vet hva som trengs for å kjøre fort på ski. Det ser lyst ut, sier han.

