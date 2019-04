Casper Ruuds Instagram-konto hacket

NTB Sport

Det er Casper Ruud som melder dette på sin Facebook-konto.

Onsdag la de som hadde tatt kontroll over Instagram-kontoen til tennisproffen ut et bilde av en skadd fot, hvor det sto: «sesongen er over. Kanskje karrieren også».

Onsdag ettermiddag lå det flere bilder med tekst som åpenbart ikke er skrevet av den norske 20-åringen.

På Ruuds Facebook-side opplyses det at dette ikke stemmer, og at de vil rydde opp så snart det lar seg gjøre.

Tennisprofilen forbereder seg i disse dager til grussesongen i Europa i hjemlige omgivelser i Holmenkollen.

I tiden som kommer byttes Oslo ut med betydningsfulle grusturneringer i Madrid, Roma og Genève – før høydepunktet kommer i form av Roland Garros i Paris.

