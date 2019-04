Zuccarello plages fortsatt av skaden. – Du ser at han er hemmet

NTB Sport

Årsaken er at Zuccarello tilsynelatende fortsatt sliter med smerter i høyrearmen etter at han pådro seg et brudd der i Stars-debuten i slutten av februar.

Han var ute i en drøy måned og fikk ikke med seg flere grunnspillkamper. I sluttspillserien mot Nashville Predators, som Dallas vant 4-2, har han spilt samtlige kamper selv om han ikke er helt frisk.

– Han er åpenbart preget av skaden. Det så vi da spillerne takket Nashville for kampen. Da gjorde Zuccarello det ved å håndhilse med venstrehånden, sier Roy Kvatningen til NTB.

Han er redaktør for ishockeynettstedet nitten.no og følger NHL svært tett.

– Hemmet

Også en rekke personer har bemerket Zuccarellos venstrehåndshilsing i sosiale medier. Blant dem Rob Williams, som er sportsredaktør i Daily Hive i Vancouver. Han har lagt ut et bilde som viser hvordan Zuccarello bruker venstrehånden for å takke Predators' Rocco Grimaldi for kampen.

– Du ser også på spillet hans at han er hemmet. Jeg er mektig imponert over at han spiller i det hele tatt. Han spiller ikke dårlig, men han er ikke så stabilt synlig som han pleier å være, mener Kvatningen.

Zuccarello har scoret tre ganger på seks sluttspillkamper for Stars. Laget møter St. Louis Blues i kvartfinalen som starter senere denne uken.

