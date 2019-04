Sjakk: Carlsen med ny remis mot Caruana

NTB Sport

Carlsen spilte med svarte brikker tirsdag mot sin hittil siste VM-motstander, Fabiano Caruana.

Nærmest som vanlig ble det remis mellom de to. Amerikaneren hadde tidlig et overtak før nordmannen overtok initiativet. Etter 71 trekk var det over med remis.

Caruana tapte VM-kampen mot Carlsen etter omspill i november i fjor. Tirsdagens parti var deres første oppgjør siden mesterskapet i London.

Caruana har ikke slått Carlsen i langsjakk siden juni 2015. Da de to møttes i VM ble det tolv partier med remis før Carlsen avgjorde i omspillet under hurtigsjakk-delen.

Solid overtak

Mye sto på spill i tirsdagens parti i tyske Karlsruhe. Carlsen har tatt store steg og vunnet en del flotte partier siden VM-seieren, mens Caruana har falt noe akterut på rankingen, hvor han en stund var helt i hælene på sin norske konkurrent.

Etter åpningen ble det spilt raskt av begge spillerne, og det ble gjort flere avbytter. Carlsen satt igjen med løper/springer mot Caruanas to løpere.

Etter det 17. trekket til nordmannen ga datamaskinene Caruana et solid overtak. Men amerikaneren brukte svært lang tid på sitt neste trekk – nesten 30 minutter, og trekket var ifølge sjakkcomputerne heller ikke det optimale.

I trekk nummer 31 snudde pila til Carlsens fordel, men han klarte aldri å avgjøre kampen til egen fordel. Det endte med 0,5 poeng til hver av spillerne.

Nordmannen er nå oppe i 54 partier på rad uten tap i klassisk sjakk.

Alene på topp

Etter å ha innledet turneringen i Tyskland med to seire (Vincent Keymer og Francisco Vallejo Pons) ble det remis mot hans gamle VM-rival Vishy Anand mandag.

Med to seirer og to remis troner Carlsen alene på topp i turneringen med 2,5 poeng etter fire partier. Russiske Peter Svidler, som lå likt med Carlsen før tirsdagens runde, tapte mot Levon Aronian.

Turneringen i Karlsruhe, og senere Baden-Baden, går over ni runder og varer til 29. april.

