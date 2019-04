Ola Hobber Nilsen dømmer toppoppgjør i Egypt

NTB Sport

Det stormet rundt Nordstrand-dommeren etter vestlandsderbyet mellom Viking og Brann i Stavanger 13. april, der Brann hevdet seg snytt for tre straffer. Etter kampen innrømmet Hobber Nilsen at han bommet på to av dem.

33-åringen var opprinnelig satt opp til å dømme Rosenborg og Strømsgodset på Lerkendal 2. påskedag, men ble tatt av oppdraget. Årsaken er at han takket ja til et internasjonalt oppdrag.

Mandag kveld offentliggjorde Egypts fotballforbund at Hobber Nilsen leder toppoppgjøret mellom Pyramids FC og El Zamalek i egyptisk Premier League tirsdag kveld. Det melder VG.

Nordstrand-dommeren har som vanlig med seg Tom Harald Grønevik og Geir-Oskar Isaksen som assistentdommere. Kristoffer Hagenes er fjerdedommer i oppgjøret.

Selv om det er sjelden kost at norske dommere dømmer seriekamper utenlands, er det ikke første gang en nordmann er i aksjon i egyptisk Premier League denne sesong. Tore Hansen ledet oppgjøret mellom Al Masry og Pyramids FC i januar. Samme mann dømte Nord-Hellas-derbyet mellom PAOK og Aris måneden etter.

(©NTB)