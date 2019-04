Løke-show for Storhamar

NTB Sport

Landslagsprofilen Løke sto for hele ni scoringer, mens lagvenninnen Malene Aambakk supplerte med seks fulltreffere.

Dermed har Storhamar et meget godt utgangspunkt foran returkampen i Bergen.

Det samme har Molde, som påførte Larvik en ny smell ved å vinne 24-21 på bortebane i Vestfold tirsdag. Ragnhild Valle Dahl scoret på ni av 15 skudd for romsdalsklubben og beviste igjen hvorfor hun har signert for Vipers foran neste sesong.

Mari Molid ble toppscorer for et tamt Larvik-lag med sine fem mål.

I Kristiansand ble sluttspillfavorittene Vipers som ventet et nummer for store for Oppsal. Gjestene holdt riktignok godt følge i første omgang og lå kun under med 13-15 halvveis.

I annen omgang takket imidlertid Vipers for følget og satte på turboen. Jeanet Kristiansen ble toppscorer for hjemmelaget med seks scoringer på like mange forsøk. Kampen endte 34-22.

I den fjerde og siste kvartfinalen tok Tertnes et sjumilssteg mot semifinale med 37-28-seier hjemme mot Fredrikstad. Bodil Sørheim ble toppscorer for bergensklubben med seks mål.

(©NTB)