De Bruyne mister United-kampen

Det bekreftet City-manager Josep Guardiola på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Jeg vet ikke (hvor lenge De Bruyne er ute). Det er et muskulært problem. Vi får se de neste dagene. Men i morgen? Nei, sa Guardiola om sjansene for at belgieren spiller.

De Bruyne pådro seg en muskelskade i låret i lørdagens toppkamp mot Tottenham.

City trenger seier over byrivalen United for å holde stø kurs mot Premier League-tittelen. Samtidig er Ole Gunnar Solskjærs lag ute etter tre poeng i kampen om en topp 4-plassering.

