Celtic-legenden Billy McNeill er død

McNeill var i Celtic hele sin karriere som proffspiller og spilte 822 kamper for klubben i løpet av 18 sesonger. Det er klubbrekord.

Han var lagkaptein da Celtic i 1967 ble første britiske vinner av europacupen for serievinnere, forgjengeren til mesterligaen. 2-1-seieren over Inter i Lisboa er fortsatt den største internasjonale triumf for et skotsk lag.

Senere var McNeill manager i Celtic i to perioder. Som manager var han også innom andre klubber, deriblant Manchester City og Aston Villa i England. Likevel var det i Celtic han feiret sine mange triumfer. Han vant 31 trofeer med Glasgow-klubben som spiller (23) og manager (8).

Under manager Jock Stein, som hentet ham til Celtic da McNeill var 17 år, vant forsvarskjempen serien ni år på rad, cupen sju ganger og ligacupen seks ganger.

Kamp mot demens

– Billy var en briljant Celtic-spiller og en stor manager. Som spiller og supporter var det alltid en stor opplevelse for meg å møte ham og snakke med ham, sier dagens Celtic-manager Neil Lennon til klubbens nettsted.

McNeill led i senere år av demens. Han døde mandag kveld omgitt av sin nærmeste familie.

– Det er med stor sorg vi melder at vår far er død. Han led av demens i flere år, men kjempet tappert helt til slutten, med styrken og motet han alltid viste gjennom sitt liv, står det i en uttalelse fra Celtic-legendens barn.

McNeill spilte også 29 landskamper for Skottland. Utenfor Celtics hjemmebane Parkhead står en statue av ham i en ikonisk positur med europacuppokalen hevet.

Hyllet av Sir Alex

Alex Ferguson, som spilte mot McNeill i Old Firm-oppgjør og i 1978 etterfulgte ham som Aberdeen-manager på veien mot ansettelsen i Manchester United åtte år senere, var blant de mange som tirsdag hyllet McNeills minne.

– Han var en kjempe i skotsk fotball, en mann med en utrolig tilstedeværelse. Han var også en virkelig god mann, og dette er et tap for alle som kjente ham. Farvel, Caesar, sa Ferguson til Celtics nettsted med henvisning til et av McNeils kallenavn.

