VIF med sesongens første bortepoeng

NTB Sport

Brann tok fortjent ledelsen da Kristoffer Barmen avsluttet et pent angrep halvveis i første omgang, men Vålerengas Herolind Shala kranglet inn utligningen før pause. Etter hvilen gikk det svært rolig for seg og kampen endte uavgjort.

Dermed tok VIF sitt første poeng på tre borteoppgjør denne sesongen. Samtidig fortsetter Branns ubeseirede rekke på hjemmebane. På tre kamper har bergenserne én seier og to uavgjort. På bortebane har det gått verre, og etter fem kamper står Brann kun med fem poeng. Vålerenga har sju.

– Dette er tungt. Det er det absolutt. I dag skulle vi ta tre poeng. Igjen fører vi kampen og igjen spiller vi en god nok kamp til å vinne, men må nøye oss med ett poeng og det er langt ifra godt nok, sa en veldig skuffet Barmen til Eurosport.

– Vi har hatt litt uflyt de siste kampene, så det er sånne kamper som det her man må vinne for å komme tilbake i sporet. Det har vi klart før, men det klarer vi ikke i dag, fortsatte han.

– I dag klarer vi å demme opp for det Brann har. Vi har slitt litt borte i år, og vi vet at vi møter et godt Brann-lag, men vi lå bedre i dag enn vi har gjort tidligere. Det er ingen veldig velspilt kamp, sånn sett er det greit med uavgjort, sa Vålerenga-stopper Johan Lædre Bjørdal.

Nydelig scoring

VIF skapte kampens første virkelige sjanse etter drøye ti minutter, men Sam Adekugbes volley gikk i en Brann-spiller og ut til corner.

Brann tok grep og skapte en stor sjanse ti minutter senere. Kristoffer Barmen fikk et innlegg foran mål, men bommet på ballen. Den trillet videre til Petter Strand, men fra omtrent ni meter feide han kula over mål.

Minuttet senere vartet hjemmelaget opp med nydelig fotball. Ruben Yttergård Jenssen slo en krempasning til Ruben Kristiansen på venstresiden. Han brukte ett touch før han banket ballen inn foran mål. Der var Barmen og headet ballen i det lengste krysset.

Det var bergensernes første hjemmescoring mot VIF siden 2016.

Like etterpå var Brann nære ved å doble ledelsen da Bismar Acosta knuste Adekugbe i lufta etter et innlegg fra Fredrik Haugen. Headingen gikk i tverrliggeren.

Pyroeffekter

Så var det Oslo-lagets tur da Shala tråklet med seg ballen inn i sekstenmeteren. Med krummet nakke jobbet han seg fram på høyresiden av målet før han kranglet kula mellom beina på Brann-keeper Håkon Opdal.

Det fikk fart på bortefansen, som feiret med ulovlige pyroeffekter. Et bluss ble også kastet ned på banen.

Etter en jevn omgang uten de store sjansene gikk rivalene i garderoben med 1-1. Ingen av lagene kom utpå gresset med særlig sprut i beina, og etter hvilen fortsatte kampen i et bedagelig tempo.

Minutter før slutt ble det i det minste noe underholdning for den oppmøtte fansen da VIFs Shala ble liggende på gressmatta med en skade. Stemningen på stadion tok seg opp da Brann-kaptein Vito Wormgoor tok tak i kosovaren og dro han ut mot sidelinjen.

Fotballmessig var det en slettspilt annen omgang, og Daouda Bamba kunne avgjort da han hamret til på volley fire minutter på overtid. Det ble ingen flere scoringer, og det endte dermed uavgjort for tredje gang på rad mellom de to i Bergen.

(©NTB)