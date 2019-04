Stabæk knust, to på rad for FKH etter overbevisende seier

NTB Sport

Stabæk imponerte stort mot RBK og vant fortjent 3-1 over fjorårets serie- og cupvinner. Åtte dager senere var det få lyspunkter å skimte hos Henning Bergs mannskap.

Haugesund tok en fortjent ledelse etter halvspilt omgang etter en merkelig scoring fra Douglas Bergqvist. Etter et langt kast ble det klabb og bab i Stabæk-boksen, og til slutt pirket en liggende Bergqvist ballen i mål fra kloss hold.

Sandberg god i mål

Også etter scoringen fortsatte hjemmelaget å kjøre, men en god Marcus Sandberg hindret stygge sifre til pause for bæringene.

Vondt ble til verre for Stabæk da Vadim Demidov fikk sitt andre gule like før pause, da han meide ned Ibrahima Wadji på vei fremover i banen.

– Alt i alt er det min egen skyld at vi taper 3-0 her i dag. Jeg syntes vi har brukbar kontroll i 1.omgang, frem til de får det målet. Gutta skal ha for at de prøver. Det er nok meg de skal skylde på i dag, sa Demidov til Eurosport etter kampen.

Etter pause økte presset mot Stabæk-målet voldsomt. Kvarteret ut i den andre omgangen skrudde Alexander Stølås lekkert et frispark rundt muren, men ballen traff tverrligger.

Stabæk, som stilte med en gjennomsnittsalder på litt over 19 år på de fire på midten, var ikke i nærheten av å skape noe som helst de siste 45.

To mål i 2. omgang

Hjemmelaget hadde det spillemessige overtaket gjennom hele oppgjøret og økte fortjent til 2-0 da Stølås traff bedre på et frispark fra omtrent samme distanse som da den gikk i tverrliggeren.

Igjen skrudde han ballen rundt muren, og denne gang mellom stengene. Sandberg kunne lite gjøre med det lekre frisparket.

– Det er godt å se at han har en venstrefot hvert fall, for høyrefoten er helt død, uttalte Haugesund-trener Jostein Grindhaug etter kampen.

Innbytter Martin Samuelsen fastsatte sluttresultatet til 3-0 med fem minutter igjen på kampuret etter en heading fra to meter.

– Etter en god åpning på kampen og bra trøkk får vi et mål. Så er vi fornuftige i 2.omgang og rir det bra av. Vi er bra teknisk og taktisk og har bra kontroll i 2.omgang, sa Grindhaug.

– Ting begynner å stemme, vi begynner å se bedre ut. I dag jobber vi ræva av oss, som gjør at vi vinner, uttalte målscorer Stølås etter oppgjøret.

Seieren gjør at de hvitkledde klatrer opp på 4. plass i Eliteserien med sju poeng. Stabæk er nummer 13 med fire poeng.

(©NTB)