RBK-krisen fortsetter, Horneland fortsatt uten seier etter 0-0 mot Strømsgodset

NTB Sport

Foran et glissent Lerkendal leverte et hardt presset Rosenborg nok en skuffende forestilling. Det endte i 0-0 mot Godset, og dermed står seiersvante trøndere fortsatt uten seier denne sesongen

Eirik Horneland og hans spillere ble møtt med en kraftig pipekonsert da dommeren blåste av oppgjøret. De hadde grunn til å være misfornøyd. Som tidligere i sesongen var Rosenborg en skygge av seg selv. Samtidig skal det sies at trønderne hadde muligheter til å avgjøre kampen.

RBK-sjanser

Allerede i oppgjørets tredje minutt var det nære på for vertene. Mike Jensen fyrte løs fra drøye 16 meter. Strømsgodset-keeper Viljar Myhra reddet, men ballen falt i beina på David Akintola. Han var først på ballen, men fikk ikke avslutningen på mål. RBK-spilleren ropte på straffe. Han mente gjestenes Lars-Christopher Vilsvik hindret ham i avslutningsøyeblikket.

RBK startet lovende og hadde initiativet i åpningen. Etter 11 minutter forsøkte kaptein Jensen skuddfoten igjen. Avslutningen fra cirka 20 meter gikk like over. Og et par minutter senere fikk han prøve igjen, men heller ikke denne gangen ble det ordentlig farlig.

Hjemmelaget hadde ballen, men som tidligere i sesongen sprudlet de ikke offensivt. Etter en drøy halvtime var riktignok Pål André Helland svært nære. Akintola dro seg fri på venstresiden og la inn foran mål. Der dukket Helland opp, men avslutningen fra god posisjon gikk langt over.

Akintola var livlig for RBK, men fikk ikke veldig mye hjelp av lagkameratene. Gjestene fra Drammen var ikke nærmere enn et farlig innlegg. RBK ble møtt med lett piping da dommeren blåste av til pause.

Kjemperedning av Hansen

Akintola var også mannen som skapte den første farligheten etter pause. Anders Konradsen slo flott inn til midtbanemannen, men avslutningen ble for slapp og ble enkelt reddet av Strømsgodset-keeperen.

RBK åpnet best etter hvilen, men så tok gjestene over noen minutter. Yacouba Sylla strålte på gjestenes midtbane og gjorde som han ville noen minutter. Etter en drøy time var det uansett vertene som var nære å score.

Birger Melings innlegg fra venstre var bare noen centimeter for høyt for Alexander Søderlund som alene inne i boksen. Like etter kom kampens største sjanse i den andre enden. André Hansen måtte varte opp med en fantastisk reaksjonsredning etter en heading fra Lars Sætra.

Det begynte å haste for hjemmelaget. De kastet innpå Samuel Adegbenro og Gustav Valsvik. Nicklas Bendtner ble derimot sittende på benken.

13 minutter før slutt måtte Hansen i aksjon igjen i RBK-buret. Kristoffer Tokstad fyrte av en lur avslutning, men hjemmelagets keeper avverget med en beinparade.

Med ti minutter igjen ble Bendtner byttet inn til stor applaus fra hjemmesupporterne.

Rosenborg satte inn en sluttspurt, men verken Adegbenro eller Valsvik klarte å omsette sine sjanser i mål.

(©NTB)