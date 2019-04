Leeds snublet og serverte Norwich

NTB Sport

Både Norwich og Leeds har fått kalde føtter i opprykksstriden i mesterskapsserien. Mandag gikk Norwich først på poengtap i 2-2-kampen borte mot Stoke, men så fikk Alexander Tetteys lagkamerater en gave fra Leeds.

Marcelo Bielsas menn gikk på et stygt 0-2-tap borte mot 15.-plasserte Brentford, og gikk med det på tap for annen kamp på rad. Norwich har dermed tre poeng ned til Sheffield United på 2.-plass og seks poeng til treer Leeds når to kamper gjenstår.

Tettey og co. har 34 pluss i målforskjell, mens Leeds har 24. Dermed skal mye til om ikke Norwich rykker direkte opp til neste års Premier League.

Ingen Tettey

I mandagens oppgjør sendte Onel Hernández Norwich oppskriftsmessig i føringen etter 25 minutter spilt, men Stoke utlignet ved Ashley Williams like etter pause.

Vertene, uten Tettey, var det førende laget og skapte sjanse etter sjanse, men mot spillets gang headet Teemu Pukki inn sesongens 28. mål for Norwich med snaue 25 minutter igjen.

Tre minutter senere var det igjen likt da hjemmelagets Thomas Edwards scoret utakbart for Norwich-keeper Tim Krul. Dermed endte kampen 2-2 og Tetteys lag har fire strake uavgjorte kamper. Stoke fortjente det ene poenget og kunne like gjerne ha beholdt alle tre.

Johansen og Nyland er sikret kvalik

Serietoer Sheffield United hadde få problemer og vant 3-0 borte mot Hull uten Markus Henriksen.

Heller ikke Stefan Johansen spilte mandag. 28-åringen var ikke i troppen til West Bromwich i 0-0-kampen borte mot Reading. Klubben ligger på 4.-plass og har ingen sjanse på direkte opprykk, men er sikret kvalifiseringsspill til neste års Premier League.

Langtidsskadde Ørjan Nyland fikk se sitt Aston Villa slå Millwall 1-0 tidligere mandag. Seieren gjør at klubben er sikret topp seks-plassering, som gir kvalik-spill.

(©NTB)