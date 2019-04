Islandsk trio sendte AaFK til topps

NTB Sport

I Ålesund var det aldri noen tvil om hvor seieren ville havne. Etter litt over en halv omgang sto det allerede 3-0 til AaFK. Målene til den islandske trioen Aron Elis Thrandarson, Daniel Leo Gretarsson og Holmbert Fridjonsson sørget for det.

Skeids keeper Idar Nordby Lysgård måtte plukke ut tre baller fra eget nett mellom det 17. og 24. minutt. Den første scoringen kom da Thrandarson satte hodet på en retur som akkurat hadde vært innom tverrliggeren.

Deretter dunket Gretarsson inn 2-0 etter en corner, mens Fridjonsson stanget inn et presist innlegg fra Oddbjørn Lie.

Fem minutter før pause skapte Ayoub Aleesami spenning med sin 1-3-redusering. Han fikk nettsus etter et hodestøt på en corner. Oppgjøret virket punktert da Ståle Steen Sæthre gjorde AaFKs fjerde mål etter en snau time. Innbytteren scoret enkelt på en retur fra Lysgård.

Skeid fikk nok en redusering i det 72. minutt. Denne gangen etter et utakbart skudd signert David Tavakoli. På tampen ble Aleesami utvist for sitt annet gule kort.

Tapet var Skeids første etter opprykket til 1. divisjon. Tom Nordlies menn har fem poeng så langt.

Rotet det bort

Sandefjord lå an til å være à poeng og ha identisk målscore (7-3) som AaFK, men en sen Tromsdalen-scoring ødela for vestfoldingene. 3-3 var et svært uventet resultat. I forrige runde røk Tromsdalen hele 0-8 for Ull/Kisa.

Håvard Storbæk hamret Sandefjord i føringen etter bare to minutter, men vertene slo tilbake da Vegard Lysvoll utnyttet keeperslurv etter 26 minutter. Walter Viitala kom ut på 20 meter for å få ballen unna, men timet helt feil. Lysvoll rakk å få hodet på lærkula og fikk den med seg forbi Sandefjords målvakt.

Det tok ikke lang tid før bortelaget var tilbake i ledelsen da hjørnesparket til Enric Vallès gikk rett i mål. Heller ikke denne gangen klarte de å holde på den, for i det 37. minutt scoret Tomas Kristoffersen på et flott frispark.

Start-tap

Første omgang ble rundet av med Pontus Engbloms 3-2-scoring. Svensken kunne pirke inn ballen, og etter pause hadde han også muligheten til å trygge Sandefjord-seieren. Det skjedde ikke, og det skulle koste gjestene dyrt. Tre minutter før slutt utnyttet Gabriel Andersen en balltap fra Sandefjord og scoret fra 16 meter.

Poengtapet gjør at Sandefjord er to poeng bak AaFK etter fire kamper.

Start måtte tåle sitt annet tap for sesongen i 0-2-kampen mot Sandnes Ulf. Kachi og Kent Håvard Eriksen scoret for hjemmelaget. Start står med seks poeng og ligger på 6.-plass.

Sørlandsjubel ble det derimot i Grimstad. Jerv slo Notodden 3-1 og tok med det sin første trepoenger i år. Mathias Wichmann gjorde to av vertenes nettkjenninger.

Kongsvinger dro hjem med 2-0 fra bortekampen mot Ull/Kisa, mens Raufoss slo Strømmen 1-0 hjemme. Tidligere mandag fikk opprykkslaget KFUM Oslo sesongens første seier da Nest Sotra ble nedkjempet 2-1.

