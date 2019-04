Tungt for Eiking da van der Poel kopierte farens Golden Race-triumf

NTB Sport

Det så lenge ut til at danske Jakob Fuglsang eller Julian Alaphilippe skulle stikke av med seieren i Nederland. Begge hadde ligget lenge i tet, men det var til slutt van der Poel som først krysset målstreken.

24-åringen ristet på hodet og kunne knapt tro at triumfen var et faktum. Nederlenderen lå nemlig et snaut minutt bak lederne da det gjensto fem fattige kilometer, men klarte på utrolig vis å spise opp forspranget og spurte til seier med ti ryttere på hjul.

Triumfen kom 29 år etter faren Adri van der Poel vant endagsrittet.

Simon Clarke tok annenplassen, mens Fuglsang ble nummer tre. Alaphilippe måtte ta til takke med den skuffende fjerdeplassen.

Odd Christian Eiking var Norges håp i rittet. Han hadde ambisjoner om å bli blant de ti beste, men var ikke med i plasseringskampen i likhet med August Jensen. Askøyværingen har slitt med pollenallergi og slet med pusten i søndagens ritt.

– Dagen var litt tung. Det er ikke helt det jeg hadde håpet, sa en skuffet Eiking til TV 2 etter målgang.

Kasia Niewiadoma fra Polen vant kvinnenes ritt foran hjemmehåpet Annemiek van Vleuten.

(©NTB)