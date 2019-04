Everton holdt lekestue med Solskjærs United

NTB Sport

Tapet var Uniteds fjerde av seks mulige siden Solskjær ble fast ansatt 28. mars, og det gir kristiansunderens skeptikere større grunn til å tvile. I tillegg røk rødtrøyene på to tap like før fulltidsansettelsen. Dermed står Manchester-klubben for første gang siden mars 1981 med fem strake bortetap i alle turneringer.

United har nå to poeng opp til Arsenal og den viktige fjerdeplassen, som gir Champions League-spill kommende sesong, når fire kamper gjenstår. Luken blir større om Arsenal gjør jobben mot Crystal Palace senere søndag.

Manchester United møter gulljagende Manchester City og tabellfemmer Chelsea i sine to neste kamper. Begge spilles på Old Trafford. Solskjærs menn skal få det tøft med å kvalifisere seg til verdens gjeveste klubbturnering.

Everton kom fra et pinlig 0-2-tap mot nedrykksklare Fulham, men slo kraftig tilbake til de grader mot et tafatt United-lag på Goodison Park.

Flotte scoringer fra Richarlison, Gylfi Sigurdsson, Lucas Digne og Theo Walcott var nok til å sende blåtrøyene til 7.-plass, som gir europaligakvalifisering hvis Manchester City vinner FA-cupen.

Akrobatikk

Everton startet klart best og brukte ikke lang tid på å overliste David de Gea, som skulle få en tung dag på fremmed gress.

Dominic Calvert Lewin seiret i luften og fikk stusset videre et langt kast fra Lucas Digne. Stussen endte hos Richarlison som fra fem meter saksesparket ballen kontant over De Gea og i mål etter et snaut kvarter.

Vondt ble til verre etter 27 minutter da Everton kontret. Idrissa Gana sentret til Gylfi Sigurdsson, som fikk dra seg innover og relativt upresset fikk lade skuddfoten fra 23 meter. Islendingens suser smalt i nettmaskene lavt i det nærmeste hjørne og sikret ny hjemmejubel og 2-0.

Volleyscoring

Resultatet tvang Solskjær til å gjøre grep i pausen. Ashley Young og Scott McTominay kom inn for Phil Jones og Scott McTominay, men rødtrøyene hadde likevel ikke lært av å slippe Everton-spillere upresset til fra langt hold.

Etter 55 minutter lyste resultattavla 3-0. En cornerretur endte hos Lucas Digne som smalt til på volley med venstrefoten. Skuddet tok turen gjennom en korridor fri for United-spillere og gjorde at De Gea måtte plukke ut en ny ball fra nettet.

Everton var derimot ikke ferdige. Like etter holdt Sigurdsson på å skru hjørnesparket sitt rett i mål, men Uniteds spanske sisteskanse fikk avverget i siste sekund.

McCarthy-retur

Tre ble til fire da blåtrøyene skrudde på turboen på ny. Sigurdsson spilte gjennom enkelt gjennom Theo Walcott som viste løpskraft og målinnsikt. Alene mot De Gea gjorde 30-åringen ydmykelsen komplett for United ved å trille inn 4-0.

Hjemmefansen kunne også glede seg over at James McCarthy fikk sine første minutter siden han pådro seg et dobbelt beinbrudd mot West Bromwich i januar 2018. Iren ble byttet inn kvarteret før slutt og fikk jubel hver gang han var borti ballen.

Et skår i gleden var derimot at Lucas Digne måtte ut med skade sju minutter før slutt.

(©NTB)