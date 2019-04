Zlatan scoret igjen for ubeseirede Galaxy: – Jeg er MLS

NTB Sport

Fredag scoret den svenske stjernespissen på straffespark da Houston Dynamo ble slått 2-1 på hjemmegress. Men det var tildelingen av straffesparket som førte til gjestenes utligningsmål, Zlatan var opptatt av etter kampen.

Norske Jørgen Skjelvik, som for øvrig spilte hele kampen for Galaxy, taklet Alberth Elis ved 16-meterstreken tidlig i annen omgang. Dommerne besluttet å ta i bruk videoverktøyet VAR og konkluderte med at forseelsen skjedde inne i Galaxy-boksen, noe Zlatan – og mange med ham – mente var feil.

– Kanskje MLS vil straffe meg (for kritikken), men jeg er MLS, så ikke tenk på det, svarte svensken frekt etter kampen.

Mestertakter

Elis tok straffen selv og kvitterte for gjestene, og det så lenge ut til at det skulle ende 1-1. Men to minutter før full tid dukket Diego Polenta opp med en utsøkt heading og ble matchvinner for hjemmelaget med sitt første MLS-mål.

Seieren var Galaxys femte på rad, og det gir Los Angeles-klubbens lengste seiersrekke siden 2014. Det var også sist gang laget vant MLS-tittelen, den gang med profiler som Robbie Keane og Landon Donovan på laget.

I årets sesong er det blitt seks seirer og én uavgjort for Ibrahimovics og Skjelviks lag. Førstnevnte er oppe i seks mål på de sju kampene, tre av dem fra straffemerket.

Toronto vant målrikt drama

Toronto FC, MLS-mesteren fra 2017, vant 4-3 i en svært begivenhetsrik hjemmekamp mot Minnesota United. Alejandro Pozuelo, Jordan Hamilton (begge Toronto) og Darwin Quintero (Minnesota) ble alle tomålsscorere i et oppgjør der gjestene fikk to mann utvist mot slutten.

Nyopprykkede FC Cincinnati fikk samtidig en tøff hjemmekamp mot Real Salt Lake. Gjestene vant 3-0 etter to scoringer av den tidligere Manchester City-junioren Albert Rusnák og én av Sam Johnson.

