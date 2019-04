Stortalent ga Manchester City revansj mot Tottenham

NTB Sport

Kun tre dager etter at Tottenham slo City ut av mesterligaen på dramatisk vis, var hvittrøyene tilbake i de lyseblås storstue.

Denne gang var det City som gikk seirende ut av duellen og kunne juble for tre viktige poeng i gullkampen takket være Phil Fodens tidlige scoring. Det var 18-åringens første nettkjenning i Premier League.

– Det har ikke sunket ordentlig inn enda. Jeg er glad for å hjelpe laget og score målet. Det er mitt første Premier League-mål, så det vil jeg ha med meg for alltid, sa Foden til BBC.

Gullinnspurt

Josep Guardiolas menn har ett poeng ned til Liverpool når fire kamper gjenstår for begge lag. Søndag spiller Liverpool borte mot nedrykkstruede Cardiff.

– Vi vet at vi må vinne hver kamp for å vinne Premier League. Noen få av oss vil se kampen (Cardiff – Liverpool). Jeg vil se den, så vi får se hva som skjer, fortsatte Foden.

Resultatet sørger også for spenning i kampen om topp fire-plasseringene, som gir mesterligaspill kommende sesong. Søndag kan Arsenal klatre forbi erkerival Tottenham opp på tredjeplass, mens Manchester United kan komme à poeng med Mauricio Pochettinos mannskap.

Knallstart

Stortalentet Phil Foden fikk sin andre ligakamp for start for City og takket for tilliten med å sende vertene i ledelsen etter kun fire minutter.

Bernardo Silva dro seg elegant innover fra venstrekanten og la elegant inn til Sergio Agüero. Argentineren headet inn til Foden, som stupheadet ballen kontant i målet. Målet var 18-åringens første i Premier League.

– Agüero gjorde en god jobb med å heade den tilbake til meg. Heldigvis var jeg på linje for å heade den inn. Jeg er glad over å hjelpe guttene i dag, sa Foden til Sky Sports.

Etter et snaut kvarter vartet gjestene opp med flott pasningsspill. Ballen endte til slutt hos Christian Eriksen, men under press fra Aymeric Laporte ble skuddet hans stanset av Ederson.

Ederson var også godt med på notene da Son Heung-min satte på turboen like før pause. Sørkoreaneren overlistet brasilianeren to ganger onsdag, men Ederson avverget enkelt et tredje Son-mål mot City på fire dager.

De Bruyne-skade

Citys stjernespiller Kevin De Bruyne har hatt store deler av sesongen ødelagt av skader og må muligens tilbringe mer tid på sidelinjen.

Belgieren måtte kaste inn håndkleet åtte minutter før pause, tilsynelatende med en skade i sitt venstre kne. Det er dårlig nytt for Manchester City nå som gullkampen har tilspisset seg for alvor.

Tross skaden stormet City på for flere scoringer på eget gress. Like etter pause var Agüero farlig frempå med et skuddforsøk som ble blokkert av Toby Alderweireld på akrobatisk vis.

Solide på hjemmebane

Raheem Sterling har vært meget toneangivende for City denne sesongen, og tjue minutter før slutt burde hans 18. ligamål vært et faktum.

Leroy Sané satte fart på venstrekanten og serverte Sterling som skjøt fra fem meter, men Paulo Gazzaniga fikk lagt igjen en fot og hindret med det ny baklengs.

Tottenham presset på og gjorde noen offensive bytter for å sikre poeng i sluttminuttene. Lucas Moura var farlig frempå kvarteret før slutt, men City holdt unna og tok med det sin 17. ligaseier på eget gress for sesongen. Det eneste poengtapet på hjemmebane kom i 2-3-tapet mot Crystal Palace 22. desember.

