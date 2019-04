Norge fikk finsk juling i 0-7-tap: – Slipper inn for lette mål

NTB Sport

Der de norske spillerne hang godt med Finland i torsdagens 1-3-tap, var det stor klasseforskjell på lagene dagen etter. Særlig i tredje og siste periode ble Norge skikkelig herjet med. Da rant det inn tre kjappe mål på noen få minutter.

– Til sjuende og sist er det selvfølgelig et skritt tilbake. Jeg synes vi begynte kampen veldig bra, men slapp så inn to i undertall. Så hevet vi oss og spilte en ålreit annen periode. Vi var derimot ikke bra i den tredje, der personlige feil gjør at vi får et litt stygt tap, sa landslagssjef Petter Thoresen til NTB.

– Flere av målene i tredje periode slapp vi inn litt for lett. Det skjedde kanskje fordi vi var slitne og ikke klarte å ha nok presisjon på det vi gjorde, la han til.

Før kampen sa Thoresen at lagstrukturen er blitt stadig bedre i oppladningen til neste måneds VM i Slovakia. Fredag så han Norge få en flott start i Kokkola. Finnene skapte lite, og etter drøyt åtte minutter havnet vertene i undertall etter kampens første utvisning. Den fordelen greide ikke de norske å utnytte.

Hardt

Det skulle derimot Finland gjøre nådeløst da Tobias Lindström pådro seg en tominutter etter litt over et kvarter. I overtall gjorde først Arttu Ilomäki 1-0, og bare 17 sekunder senere doblet Juuso Vainio ledelsen. Norge var heldig som ikke fikk en tredje baklengs like etter.

Den norske comebackjakten ble lagt død da Mikko Lehtonen sendte Finland opp i 3-0 etter 33.50 minutter. Mathis Olimb og Thomas Valkvæ Olsen fikk hver sin utvisning på tampen av midtperioden, men denne gangen taklet Norge presset i undertall.

Med fullt lag igjen skulle det derimot røyne skikkelig på etter den siste pausepraten. Da fikk Lehtonen, Sakari Manninen og Marko Anttila nettkjenninger i tur og orden. Finland fortsatte å presse hardt, og med litt over tre minutter igjen la Ilomäki på 7-0 og ble tomålsscorer.

Fire strake tap

Petter Thoresens menn har tapt alle sine fire første kamper i den nordiske oppkjøringsturneringen i forkant av VM. Forrige uke ble det 0-2 og 1-5 for Sverige.

– Vi skaper ikke all verden i dag heller, men vi spiller mye bra ishockey uten puck, sa Thoresen om det positive han tar med seg fra fredagens stortap.

– Ser du over det hele, skaper vi litt for lite mot god motstand. I perioder synes jeg det ser bra ut, men så faller vi også litt igjennom noen ganger, sa han videre.

I neste uke skal Norge opp mot Danmark i to kamper i Lørenskog. De spilles fredag og lørdag.

VM i Slovakia starter for Norges del mot Russland 10. mai.

