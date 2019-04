Premier League-profiler boikotter sosiale medier i 24 timer, krever tiltak mot rasistisk hets

NTB Sport

Det er den engelske spillerforeningen i fotball (PFA) som er initiativtaker bak protestaksjonen. De har anbefalt sine medlemmer om å styre unna Twitter, Facebook og Instagram i 24 timer fra klokken 09.00 fredag.

Boikotten kommer etter flere høyprofilerte saker om rasisme i fotballen. Senest i midtuken opplevde Manchester United-veteranen Ashley Young å få rasistiske meldinger i sosiale medier. Det skjedde etter Uniteds 0-4-tap borte mot Barcelona i mesterligakvartfinalen.

– Vi kan ikke stå og se på når fotballmyndighetene og selskapene bak sosiale medier gjør altfor lite for å beskytte spillerne fra motbydelig hets, sier Tottenhams forsvarsstjerne Danny Rose.

Nylig sa Rose at han gleder seg til karrieren er over slik at han kan slippe å bli utsatt for åpenlys rasisme.

Watford-kaptein Troy Deeney opplevde tidligere i måneden å bli rasehetset på Instagram etter å ha scoret i semifinaleseieren over Wolverhampton i FA-cupen.

– Fredag sender vi ut en beskjed til alle som hetser spillere, enten det er på tribunen eller på nettet, at vi ikke tolerer slikt i fotballen, sier Deeney.

Manchester United-stopper Chris Smalling har også gjort det kjent at han stiller seg bak PFAs oppfordring om å boikotte sosiale medier i et døgn.

